Un centenar de personas pidió ayer justicia para el joven Yassin porque “acabaron con su vida, pero nunca con su recuerdo”

Dudan de que sea la última víctima de un “ambiente negativo que sentencia a Ceuta a la autodestrucción”

Un centenar de personas se concentró en la tarde de ayer en la Plaza de los Reyes para pedir a las autoridades que hagan justicia por el asesinato de Yassin, la víctima mortal de una puñalada en el corazón que le fue asestada el pasado 27 de diciembre en una disputa por una partida de billar. Los familiares y vecinos de Yassin fueron los encargados de convocar este acto ante la Delegación del Gobierno.



Sus amigos, aún impactados por la pérdida, leyeron una emotiva carta. “Sé que suena a tópico, pero eras un gran amigo y una bellísima persona. Acabaron con tu vida, pero nunca acabarán con tu grato recuerdo. En el día de hoy cae sobre nosotros el dolor y la tristeza tu prematura partida, ahora solo nos queda que se haga justicia por tu asesinato y que estés en un lugar mejor. Te queremos. Hasta siempre querido amigo”, pronunció un portavoz en representación de todos los amigos del fallecido.



Los presentes aseguraron que jóvenes como Yassin han visto sus “vidas rotas recién empezando a vivir por culpa de un ambiente negativo que está sentenciando a Ceuta a la autodestrucción”. “Yassin, en ese fatídico 27 de diciembre, no hacía nada malo, solo disfrutaba de una partida de billar y por unas circunstancias absurdas que sirvieron de excusa, favorecieron la fatalidad”, relató Ramia Mohamed, prima del difunto, quien leyó el manifiesto cuya autora es Syham Mohamed.



“¡Señores! No todo lo que ocurre en los barrios ‘marginados’ es por ajuste de cuentas, que quede claro. No podemos tolerar más muertes en nuestras calles, más desgracias que marcan a las familias por siempre, no podemos dejar que la indiferencia se apodere de nuestra población. Un solo muerto supone el fracaso de toda la sociedad”, reprochó la joven.



Los asistentes pidieron a las administraciones que dejen de “mirar hacia otro lado” y aclararon que sus hijos “no son los culpables sino las víctimas”. Los concentrados rechazaron que “dejar pasar el tiempo cura las heridas” porque supone “prolongar el dolor de las familias y esperar a que suceda de nuevo. Esta vez le ha tocado a Yassin, ¿quién será el siguiente?”, se preguntaron.



La concentración desarrollada ayer en la Plaza de los Reyes fue en memoria de Yassin, pero también, contra la “desigualdad y marginalidad social” que, aseguraron, sufre Ceuta. “Sin horizonte ni perspectivas de futuro, nuestros hijos, hermanos, sobrinos, familiares y vecinos se convierten en presas fáciles de la desesperación, cayendo muchos de ellos en la delincuencia y, lo más grave aún, en el olvido, la indiferencia y la apatía de nuestros responsables públicos”, lamentaron en el manifiesto. Para los promotores de la movilización, el “72 por ciento de paro juvenil no es un frío número, se trata de personas que sufren el drama de la pobreza y la exclusión”.



Familiares y amigos solicitaron que, de encontrarse el presunto homicida en Marruecos, sea la Interpol la que intervenga como, sostienen, ya ha hecho en sucesos anteriores en colaboración con las autoridades del país vecino.



Antes de finalizar, los congregados guardaron un minuto de silencio por la memoria de Yassin y dedicaron una oración a este querido vecino de Poblado Regulares.