El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha solicitado las explicaciones oportunas al responsable de Servicios Turísticos S.A.U. por “la tardanza en la entrada en funcionamiento de la aplicación para móviles denominada ‘Ceuta Sí”.

MDyC recuerda que en mayo ya anunciaron que el área de Turismo, a través de la empresa Servicios Turísticos, sacaba a concurso la realización de una aplicación para móviles que sirviera de apoyo a la promoción turística de la ciudad, “una idea que el MDyC había propuesto a la empresa para que se desarrollara un servicio como canal de comunicación entre los turistas que visitan nuestra ciudad y la Administración para obtener información acerca del sector hostelero, las líneas de transporte, el tiempo, los lugares a visitar, etc. Una herramienta que supone una inversión en nuestro sector turístico que facilita la integración e interacción del turista con el entorno”.

“Lo que no comprende el MDyC es que si el contrato exigía la entrega de la aplicación a los sesenta días, habiéndose otorgado a finales de mayo, todavía no se haya puesto en marcha. Desde el MDyC esperamos que se hayan realizado las reclamaciones oportunas a la empresa, pues creemos que una herramienta como ésta no puede quedar en el cajón esperando el momento adecuado para que el político de turno pueda ponerse una medalla inaugurándola en una feria como FITUR, que desconocemos qué aporta a nuestro turismo”, indica en una nota de prensa.

MDyC espera que este retraso “se haya debido a problemas técnicos, no a intereses personales”, y añade que “la aplicación que debería haber estado en marcha en agosto, no puede esperar” a que el Ejecutivo local “piense que es el mejor momento para promocionarse. Son herramientas que deben ponerse al servicio de los y las ceutíes, de sus empresas para poder generar mayor riqueza y por lo tanto empleo”.

“Desde el MDyC hemos exigido explicaciones, pues entendemos que esta aplicación para móviles podría haber sido una buena herramienta para los turistas y visitantes que llegan a nuestra ciudad ya el año pasado”, concluye.