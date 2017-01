El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, reconoce que le hubiera gustado el archivo

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, manifestó ayer en declaraciones recogidas por las agencias que el auto “extenso” de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, con el que se insta a continuar con la investigación sobre los 15 inmigrantes de origen subsahariano que fallecieron en el Tarajal en 2014, “no cambia excesivamente las cosas, porque no hace una apertura de juicio oral, ni se habla de un cambio trascendente en la situación”, expuso.



Nieto apuntó que “lo que hace la Audiencia es transmitirle a la jueza instructora, que había declarado el archivo de la causa, que no la archive todavía, sino que dé un plazo para que se puedan practicar dos pruebas que además no dependen de la justicia española”, apostilló.



El número dos de Interior ha detallado que las mismas “requieren de comisiones rogatorias”, en este caso “una con Marruecos, en relación a la autopsia de los fallecidos, y otra con Camerún, en relación a la identificación de las personas”, comisiones que ya se pidieron en su día sin éxito.



Sin embargo, “si transcurrido el plazo no se han podido practicar las pruebas, se procederá al archivo”, subrayó Nieto, quien añadió que “la Audiencia podía haber acordado el archivo definitivo, pero no lo ha hecho”, algo que le hubiera “gustado que se produjera y que no existieran más dudas sobre la responsabilidad de los 16 guardias civiles en esa causa”.



No obstante, insistió en que “la Audiencia ha planteado que se intente practicar una prueba, que ya se intentó anteriormente y que no fue posible”, pero “si transcurre un plazo razonable sin que se pueda hacer, se procederá al archivo definitivo”, declaró.



La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, considera en el auto, al que ayer tuvo acceso este medio, que “nada excusa la dejadez o tibieza” para esclarecer la actuación de la Guardia Civil que hizo uso de material antidisturbio en un intento de repeler la entrada de subsaharianos en febrero del año 2014.



De este modo, la Audiencia ha estimado íntegramente los recursos presentados contra el sobreseimiento provisional y libre de las actuaciones iniciadas para esclarecer la muerte de 15 migrantes de origen subsahariano el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal.

REACCIONES

Por parte de CEAR

“Es una esperanza contra la impunidad”



La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aplaude la admisión de su recurso por parte de la Audiencia por lo que se deben retomar las diligencias previas. Para CEAR la decisión supone “una victoria judicial que abre una rendija de esperanza contra la impunidad y da la razón a todos aquellos que dijimos que no se había producido una investigación adecuada sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza y de material antidisturbios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, explican en un comunicado.

Comunicado de AUGC

Espera que se despejen todas las dudas



La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) confía en que la decisión de la Audiencia sirva para “despejar todas las dudas” sobre el caso. AUGC vuelve a mostrar su máximo respeto a las víctimas de aquella tragedia, así como por la actuación de la justicia, al tiempo que reitera su apoyo a los guardias civiles que actuaron aquel día.



La asociación advierte que ha denunciado “en numerosas ocasiones la enorme dificultad del trabajo” que desempeñan los guardias en las fronteras de Ceuta y Melilla, “donde deben enfrentarse a situaciones de alto riesgo para su integridad física sin contar con el amparo de un claro protocolo por escrito por el que sepan cómo actuar”.