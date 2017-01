El portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, ha señalado que el consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos no va a dimitir, ni se le pedirá la dimisión. También reconoce que el mismo Ramos ha dicho que se debía haber abstenido, pero que desconocía que no lo podía firmar. Defendió el consejero de Gobernación que no se ha producido ningún tipo de trato de favor, ni tampoco ha existido concurrencia de distintas empresas para una adjudicación. Por supuesto, también recordó a preguntas de los medios de comunicación que la anterior vez en que se produjo un problema con los pubs de la familia del consejero, éste actuó de esa manera igualmente por desconocimiento, “pero pidió perdón y ha hecho frente a una multa de 3.000 euros”. Para que una situación de estas características no vuelta a pasar, el presidente Vivas ha ordenado que se firme un decreto para que las competencias en materia relacionadas con permisos para la hostelería pasen del área de Ramos a la Consejería de Fomento.



Por otro lado, también ha indicado que son absolutamente respetuosos con la Justicia, después de decir reabrir el caso del 6-F. Esta pregunta se la hicieron al consejero, debido a que en octubre de 2015, cuando se decidió el archivo de la causa afirmó que se alegraba de esa decisión. Sin embargo, comenta que ahora “ni me alegro, ni me disgusta, somos totalmente claros en dejar que la Justicia tome sus propias decisiones”.