El proyecto de equipamiento deportivo y social está “parado” en Procesa y el de infraestructuras “ni se ha iniciado aún”

La barriada del Príncipe no verá caer este año “ni un euro” de la lluvia de millones en inversiones que el Gobierno de Ceuta viene pronosticando para esa zona de la ciudad. Esa es la conclusión a que han llegado los líderes de la coalición Caballas tras interesarse en distintas oficinas técnicas de la Ciudad Autónoma por el estado de los proyectos concebidos, desde la construcción de dos campos de fútbol con césped artificial y un local para uso social, formativo y cultural anexo hasta el ambicioso, por su cuantía, programa de renovación de infraestructuras básicas que se va a financiar con los fondos europeos del sexenio en curso, que termina en 2020.



“El Ejecutivo local”, criticó ayer Mohamed Ali en declaraciones a este periódico, sigue vendiendo huno en cada una de sus comparecencias, con el Plan de Barriadas en general y con el Príncipe en particular, para el que no está avanzado ninguno de los proyectos anunciados, que con toda probabilidad no verán la luz en la realidad este año”.



Según ha detallado el portavoz de la formación localista, “el proyecto de naturaleza deportiva, social, educativa y cultural que estuvo a punto de naufragar y que solo se salvó gracias a la insistencia de Caballas sigue encallado en Procesa, donde se quiso abortar, y no ha visto incluidas todavía las modificaciones que precisa para salir tal y como fue pensado, con lo que todavía hay que terminarlo para entrar en la tramitación de su licitación, adjudicación e inicio de obras, gestiones en las que la Administración local nunca se ha caracterizado por su celeridad”.



De las “millonarias” inversiones previstas para paliar las necesidades que en materia de infraestructuras básicas arrastra la barriada y su entorno no hay mejores noticias. “Los proyectos ni siquiera han empezado a redactarse más de un año después de la aprobación del programa operativo del Fondo de Desarrollo Regional, por lo que hay menos motivos todavía para ser optimistas pese a que ya nos encontramos en el ecuador del periodo de programación europeo”, lamentó Ali, “porque los escasos recursos humanos disponibles están diseñando, por ejemplo, la remodelación de la Gran Vía.