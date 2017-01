La uniformidad, el control o el pensamiento único no son buenos consejeros cuando alguien ocupa un puesto público, de libre designación, aunque sea del segundo escalón. Intentar poner trabas a quien se lo curra, desde luego, no me parece, bajo ningún concepto una buena solución a las posibles frustraciones de quienes intentan la uniformidad, el control o el pensamiento único.



Yo, para uniformes, ya me gustan los de la Legión o los de Regulares. Para el control prefiero no ponerme nervioso y el pensamiento único hace muchos años que desapareció de la faz de la tierra de nuestro país y yace en el Valle de los Caídos. En las relaciones profesionales existe el toma y daca. El tú me das y yo te doy. Es una máxima para la que no hace falta embotarse de libros, realizar quinientos cincuenta mil trabajos, ni tampoco hacerse el imprescindible. Son reglas que funcionan en la vida desde hace muchos años. Porque claro, lo que no se puede hacer es intentar clavar el puñal por la espalda y luego intentar congraciarse con una sonrisa. También, desde que la vida es vida, las puñaladas traperas y el falserío siempre han estado a la orden del día.



Si a alguien le molestas, lo mejor que puede hacer esa persona es intentar alcanzarse en una carrera limpia, con obstáculos, pero sin zancadillas. Pero a estas alturas, cuando ya uno viene de vuelta de mil y una guerras, cuando uno ha visto en esta ciudad lo que ha visto, cuando mi prurito personal lo tengo más que saciado desde hace muchos años, cuando quien te quiere buscar las vueltas pocos méritos ha hecho en esta tierra salvo pelotear, cuando se entera tarde y mal, cuando uno vale más por lo que sabe que por lo que escribe, resulta que ya ni me preocupa. Aunque algo debe suceder en mi interior que me rebela, que me molesta, quizás signifique que aún estoy vivo y los otros, más que muertos, zombies viviendas. Confío en que los zombies al final encuentren su descanso eterno.