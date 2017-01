El diputado de Caballas dice que España ha hecho dejación de sus funciones dado que Marruecos colabora en la lucha contra el yihadismo y de control de la inmigración irregular

El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, fue ayer muy claro al indicar que en todo lo que tiene que ver con Ceuta “manda Marruecos”. Una frase que desde luego deja muy mal al Gobierno español encabezado por Mariano Rajoy, a la hora de definir sus relaciones con el país vecino. Sobre este particular vino a señalar que partiendo de la base de que Marruecos se encarga del control de la inmigración en su lado de la frontera impidiendo que los subsaharianos salten la valla y “además son socios de España en la lucha contra el yihadismo, resulta que nuestro país ha hecho una dejación de todas sus decisiones cuando habla de Ceuta con Marruecos, porque cuando es así, quien manda es el país vecino”.



Los diputados de Caballas, Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui, comparecieron en la jornada de ayer ante los medios de comunicación para informar de las propuestas que le van a hacer al presidente Vivas en relación con la posición que defenderá nuestra ciudad en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo martes en el Palacio del Senado.



Esta respuesta que ofreció vino a cuento porque los periodistas le preguntaron que el presidente de uno de los polígonos del Tarajal defiende que se abra el paso de Benzú, una propuesta que Caballas ha venido defendiendo en los últimos meses y que incluso la han llevado a pleno, además de exponérsela al mismo delegado del Gobierno en su despacho.



Sobre esa apertura se vio a Aróstegui convencido de que es una solución, pero también apesadumbrado porque “ya no sabemos que hacer para lograr que nos hagan caso. Hemos hecho todo lo posible”.



Reflexionando sobre el particular aludió a que siempre “se nos ha dicho que es Marruecos quien no quiere abrir el paso, pero a nosotros no nos consta, de manera oficial que así sea. Entendemos perfectamente que para los empresarios del Tarajal la situación sea asfixiante”.



Sobre la propia frontera, el mismo diputado de Caballas siguió insistiendo en que España y Marruecos se tienen que poner de acuerdo para crear una aduana comercial en el Tarajal, “porque sería la única fórmula para no estar sometidos al caos y al desorden. No se puede continuar de esta manera. Se debe reconocer que Ceuta es una ciudad española y Marruecos un país soberano y, a partir de ahí, trabajar de manera conjunta en beneficio de todos. Se acabaría con las colas, se acabaría con ese comercio atípico, se acabaría con esas mujeres llevando unos fardos inhumanos,,,La aduana comercial es el pasaporte para la Ceuta del futuro. Estamos fuera de todo, de la OTAN, de Schengen, de la Unión Aduanera, por lo menos, que contemos con ese apoyo de la Conferencia de Presidentes y se pueda llevar adelante la petición. Nos dijeron en su día que no era el momento de plantearlo, pero a lo mejor, ahora sí. Confiemos en que Vivas sea capaz de plantearlo ante el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos”.

Tarajal II: “Se abrirá cuando Marruecos quiera”



La apertura del paso del Tarajal II y el cierre del paso del Biutz también se planteó en la rueda de prensa que ofrecieron los dos máximos responsables de Coalición Caballas: Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui. Tiene muy claro el segundo de ellos que se abrirá cuando a Marruecos le convenga dentro de la posición que siempre defiende en sus contactos con nuestro país. Está claro que hace más de tres años que se terminaron las obras, “pero si hasta ahora no han comenzado a pasar por ahí los porteadores ha sido porque desde el otro lado no lo han visto conveniente”. Además, quiso dejar muy claro que hay muchas personas que ven en este paso “la solución a todos los problemas, pero es mentira, a lo mejor se logra mitigar algo, aunque debemos tener en cuenta que la dificultad es el problema físico de espacio”.

Las propuestas

Caballas quiere aprovechar la presencia de nuestra ciudad en la Conferencia de Presidentes para que el presidente Vivas haga suyos una serie de planteamientos que le expondrán en el encuentro que tendrán con él a lo largo de esta semana. El coordinador de la coalición, Mohamed Alí, ha centrado en tres puntos las peticiones que quieren que se defienda por parte de Ceuta en la cumbre en la que están presentes tanto el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, como todos los presidentes autonómicos.



El primero de estos puntos es que se exija el cumplimiento de la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución, solicitándose la conversión de Ceuta en comunidad autónoma.



Para Alí, la razón no se centra solamente ya a estas alturas para que se cumpla una deuda que se tiene con los ceutíes y que está contemplada en la Carta Magna, sino que por otro lado “se solucionarían muchos problemas de disfunción normativa que se está produciendo y de manera principal en distintas resoluciones judiciales que equiparan a Ceuta con un Ayuntamiento y no con una autonomía”. Para el coordinador de Caballas es un verdadero problema que lleva padeciendo desde hace muchos años nuestra ciudad.

Unión Aduanera



La segunda referencia estará en la necesidad que tiene Ceuta de incluirse en la Unión Aduanera, al considerar Caballas que es un paso absolutamente clave para el futuro económico de nuestra ciudad.



Y el tercer punto es que en las negociaciones sobre el nuevo sistema de financiación autonómica se incluya el hecho fronterizo como un elemento a tener en cuenta.



Además, solicitarán que se incorpore en este sistema unos déficit de corrección para problemas estructurales que tienen las ciudades de Ceuta y Melilla como el alto índice de paro, el nivel de pobreza, la alta tasa de fracaso escolar o no existir proyectos para la edificación de viviendas sociales.



El encuentro con el presidente de la Ciudad lo tendrán en la jornada de hoy y según analizó el mismo Mohamed Alí intentarán por todos los medios que el jefe del Ejecutivo haga suya las tres ideas de Caballas y que las incluya dentro de su paquete de medidas que expondrá durante su intervención en la propia Conferencia de Presidentes.

La obra de la antigua Estación se puede encarecer en medio millón de euros

En medio millón de euros ha calculado Caballas el coste que podría tener para la Ciudad Autónoma el proyecto complementario que se solicita para las obras de la antigua estación de ferrocarril y que denunciaron ayer en las redes sociales. La coalición dio a conocer la firma de una solicitud de un complementario para esta inversión que está firmado por el arquitecto municipal, los directores de la obra y un representante de la empresa Dragados que es la adjudicataria.



Sobre este particular, el diputado Juan Luis Aróstegui ha sentenciado que hará todo lo posible para frenar lo que consideran un paso más de “un escándalo mayúsculo que ya lleva muchos años, porque aquí se han pagado hasta obras que no se han hecho. Pero claro, el equipo de Gobierno no nos hizo caso en su momento y no rescindió el contrato y se sometió al chantaje que le hizo la adjudicataria y no le importó asumirlo claramente en este tiempo”.



Recordó que hace un año llevaron a pleno este asunto y que el Gobierno prefirió negociar con Dragados la continuidad de las obras, pero lo cierto es que ha pasado el tiempo “y en el acta de replanteo se incluyó el informe de la necesidad del proyecto complementario”. Anunció que iban a realizar una oposición fortísima para que no se admita más pagos a Dragados “que ha tenido ocho años paralizada esta obra”.

Balance



También en esta comparecencia de Caballas, se le preguntó a Mohamed Alí sobre el balance que había realizado el presidente Vivas, anunciando que ahora se estaba mejor que el año pasado. Para Alí “todo ha debido ser producto de un delirio del señor Vivas. Porque aquí tenemos un caos en la frontera, no hay un plan para la construcción de viviendas, el paro sigue subiendo, el fracaso escolar sigue siendo el mismo, tenemos un gran déficit de medios humanos en la Administración General del Estado y más concretamente, en Educación y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Es una verdadera tomadura de pelo lo que ha dicho el presidente”.