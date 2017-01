El presidente de la Ciudad analiza que entre las obras que están en marcha y las que se adjudicarán se invertirán más de 80 millones de euros, el 80% para las barriadas. Además, asegura que su Gobierno no le ha dado la espalda a ninguno de los problemas que nos afectan

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha comparecido para hacer un balance general de lo acontecido durante el año pasado y explicar las previsiones del próximo. Sobre este particular ha mantenido en su reflexión que “nos encontramos mejor que el año pasado, aunque reconoce que siguen existiendo problemas graves como el del paro.



De entrada, mantiene que la Administración tiene menos deuda, paga antes a los proveedores y soporta menos intereses. Todo ello lo resume con la frase “somos más solvente”. Recuerda, aunque es una cifra que ya ha dado en numerosas ocasiones, que en los últimos cuatro años el endeudamiento se ha reducido en 40 puntos al cierre de 2016. Ello le ha permitido afirmar que se está muy cerca de alcanzar el objetivo marcado para la finalización de la presente legislatura que no era otro que encontrarse en la cifra del 75% que es la media considerada por los expertos como una deuda asumible por cualquier administración pública.



También, por otro lado, defendió Vivas que existía más inversión, más obra pública. Si se suma el importe de las obras en ejecución con el de las que van a ser comprometidas durante el primer semestre de este año, la cifra resultante es de 83 millones de euros. Y, por supuesto, el protagonista esencial de estos más de 80 millones serán las barriadas que se llevarán más de un 80%.



Además, vino a decir que, por supuesto, se puede decir que son actuaciones que se han repetido en varias ocasiones como el Plan de Barriadas, las ARI de Santiago Apóstol y Los Rosales, los pasos elevados de Miramar y Otero, la plaza Nicaragua, la urbanización del Príncipe o la remodelación de la avenida Sánchez Prados y Jáudenes. “Es cierto pero no lo es menos que ahora se da una significada diferencia: ahora, una parte de las mencionadas obras ya están siendo acometidas, algunas tras sortear un complejo proceso de puesta en marcha, como ha sido el caso de la rehabilitación de la Estación de Ferrocarril, y el resto, cuenta con un alto grado de certidumbre acerca de su realización: los proyectos han sido redactados o se están redactando, se dispone de cobertura presupuestaria y financiera y se ha señalado la fecha para su contratación”



Otro de los aspectos que también abordó el mismo Vivas en su alocución fue la idea de que tampoco durante el año 2016 le habían dado la espalda a ninguno de los problemas que tiene nuestra ciudad e hizo una relación de los mismos. En este aspecto habló de las gestiones que junto con la Delegación del Gobierno y los parlamentarios nacionales habían realizado para activar los proyectos sobre desdoblamiento de la carretera nacional 352 y modernización de la frontera del Tarajal, incluida la dotación de medios personales, materiales y tecnológicos que la misma precisa. Por tanto, se analiza tanto la primera fase que está a punto de iniciarse después de hacer sido adjudicada por el Ministerio de Fomento y la segunda, que cuenta con fondos europeos. Sobre el Tarajal, es decir la misma frontera, es una reforma que depende de manera directa del Ministerio del Interior. Asimismo, señaló un plan de medidas que se han programado para corregir determinados efectos del comercio atípico. Se refirió a continuación al planteamiento sobre una posible fórmula para abaratar el transporte marítimo. Una idea que, según el mismo Vivas, espera que pronto alcance la categoría de propuesta. Nos estamos refiriendo al cambio en las obligaciones de servicio público de las navieras, de manera que se les obligue por parte del Ministerio de Fomento a que hagan una rotación al día a precios baratos. Para ello, esta idea ha sido sometida al análisis de un bufete de abogados expertos en la materia y la idea del presidente es remitirlo pronto al propio departamento ministerial. No olvidemos que Vivas se reunirá la semana que viene con su titular, Inigo de la Serna. Siguió con su relación con la intención de intentar aprobar el Plan General de Ordenación Urbana lo más pronto posible para luego presentarlo a Fomento y que de el visto bueno definitivo. Se han puesto medios para la agilización de las licencias de apertura y gracias a ello se ha duplicado el número de las mismas. Puso énfasis en los 20 millones de euros comprometidos por el SEPE, la Ciudad y el Fondos Social Europeo en programas de formación e inserción laboral. Dentro de estas ayudas al empleo nos encontramos con otros dos millones concedidos por Procesa en ayudas a las pequeñas y medianas empresas y autónomos. En resumen, el mismo presidente explicó que el conjunto de todas estas acciones vienen a significar el fomento de la actividad económica y el empleo en nuestra ciudad, de conformidad con la estrategia que hace tiempo el Gobierno defiende.

Las medidas cumplidas en 2016 1 Gobernación El inicio del proceso para cubrir en varias anualidades las vacantes existentes en Policía Local y Bomberos, además de la renovación del parque móvil de Bomberos en un 25%. Decisión de acometer en los próximos meses y de manera urgente los proyectos de remodelación integral del 112 y la implantación de cámaras de videovigilancia en lugares adecuados. 2 Medio Ambiente La nueva construcción de la conducción entre la planta desaladora y la ETAP, junto con la puesta en marcha de la planta de secado térmico que supone un ahorro anual de medio millón de euros, junto con la idea de reformar la ETAP. En este mismo campo la puesta en marcha del proyecto sobre mejora y renovación del alumbrado público, junto con la aprobación del programa de actuaciones dirigido a mejorar el estado de las playas en accesos, comunicaciones interiores, servicios y mobiliario. Poner más medios a través del segundo contrato de limpieza. 3 Políticas sociales Los presupuestos de este año reflejan el compromiso del Gobierno con la políticas sociales. Además, el cierre de dos acuerdos con el Ingesa: el establecimiento de una clínica de radioterapia entre este año y el que viene y luego, un convenio para prevenir el cáncer de colon. Junto a ello, el inicio de gestiones con el Ministerio de Defensa para cubrir las necesidades que en materia de equipamientos tienen las entidades dedicadas a la discapacidad. 4 Educación La apertura este año de tres nuevos centros escolares. Por un lado, el nuevo José Acosta al trasladarse a las instalaciones de la antigua Facultad de Humanidades, totalmente remozada. Luego, la nueva escuela infantil Nuestra Señora de África y el colegio que todavía se construye en el Polígono. Junto a ello, se sigue haciendo la reforma del antiguo edificio de la UNED para llevar allí al centro permanente de adultos Edrissis junto con una sala de lectura. 5 Deportes Unas expectativas que se plantearon recientemente con el ministro de Educación, Cultura y Deporte y donde se ha previsto el asesoramiento del Consejo Superior de Deportes en todo lo que sea necesario. Por un lado, la proyectada remodelación del Díaz Flor, terminar con la aspiración de contar con una pista reglamentaria de atletismo en las conversaciones con el Ministerio de Defensa, recuperación y puesta en valor de determinadas pistas deportivas de barriadas, procediendo a cubrir las de Juan XXIII, Polígono Avenida de África, Puerto y Juan Carlos I. La construcción de dos campos de fútbol en el Príncipe Alfonso o la ampliación del calendario de pruebas organizadas por el Instituto Ceutí de Deportes como Ceuta, cuna de la Legión y el Desafío de los 300. 6 Patrimonio histórico y cultural Junto con la apertura de la Puerta Califal y de las rehabilitaciones de las Murallas Meriníes, se han efectuado gestiones, de manera notable, para avanzar en los proyectos del antiguo almacén de Intendencia situado en la Rampa de Abastos, la exposición permanente de Mariano Bertuchi, el futuro Museo de la Ciudad y el Centro de Interpretación de las Murallas Reales. 7 Afiliaciones Aunque no es un tema de competencia directa de la Ciudad, también se explica que distintas medidas puestas en marcha por la Ciudad han permitido ayudar a que el número de afiliados a la Seguridad Social sea el mejor de los últimos dieciséis años. La demostración, según Vivas, de que no se destruye empleo en Ceuta.

Ese dato es el mejor termómetro para medir de manera clara y real el número de personas ocupadas. Si se compara con el de hace un año, ahora hay 360 personas más cotizando a la Seguridad Social.

Ánimos renovados y optimismo para el año que acaba de comenzar

Uno de los aspectos que defendió el presidente Vivas durante su comparecencia que tuvo lugar en la mañana de ayer fue que el ejercicio 2017 se afronta con un espíritu de ilusión y de fuerzas renovadas. El primero de los ejemplos que planteó fue el de las relaciones que la administración autonómica mantiene con la Administración General del Estado. Sostuvo que ya, por fin, no hay un Gobierno en funciones y que está plenamente convencido de que se ha renovado el compromiso que tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la Ciudad Autónoma. Explicó que durante los encuentros que mantuvo antes de las Navidades con varios ministros esa voluntad política por situar a Ceuta entre una de las prioridades del Consejo de Ministros seguía latente. En esa seguridad por la renovación del compromiso con el Gobierno del Partido Popular puso el ejemplo el mismo Vivas en el sentido de que en la etapa más dura, desde el punto de vista presupuestario, que ha conocido la democracia española, Ceuta no solamente no ha perdido ninguno de los acuerdos que mantenía con el Estado, sino que además los había mejorado, ahora que la situación va a mejor, estaba claro que el apoyo se multiplicaría. Es decir, la financiación de los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado se han incremento durante este tiempo en un 53% exactamente.



El segundo de los ejemplos que quiso colocar encima de la mesa para demostrar que durante este año 2017 tenían por delante un período de ilusión renovada fue que habían podido aprobar un Presupuesto, que no había sido nada fácil de confeccionar, pero que contiene elementos y acciones suficientes en materias como inversión y obra pública, servicios básicos, políticas sociales y apoyo al desarrollo económico.



Y en tercer lugar, las bases para presumir, de manera razonable, la satisfactoria realización de los proyectos que han de marcar la presente legislatura. Por tanto, delante de su mismo Gobierno, el presidente Vivas reflejó que ese espíritu forma parte de la acción de todo el Ejecutivo.