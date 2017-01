La unidad Científica del Cuerpo tomó huellas en las instalaciones que están estudiando

La Policía Nacional sigue trabajando en la investigación para tratar de identificar al autor o autores del robo que se produjo en la madrugada del pasado sábado en el local social de la barriada Santiago Apóstol. El presidente de la asociación vecinal, Francisco Amador, explicó a El Faro que el pasado lunes los agentes de la Policía Científica estuvieron en el local tomando huellas que ahora estudiarán en el laboratorio. El presidente vecinal espera y confía que en dos o tres días la Policía Nacional contacte con él para conocer el avance de las pesquisas.



El robo se produjo de madrugada y únicamente forzaron la puerta interior del local. La exterior habría sido abierta con una copia de la llave, según las sospechas de los responsables de la asociación. No se entiende, dijeron que una puerta no estuviera forzada y la segunda sí, dado que no hay copias de esa cerradura. Además de las posibles huellas que hayan tomado los agentes policiales, Amador explicó que un vecino dijo haber visto a dos personas salir corriendo del local social.



Además de los destrozos en la puerta interior de la sede de la barriada, los autores se llevaron una televisión de 55 pulgadas, una minicadena, un altavoz amplificador y 300 euros de una de las cajas registradoras e incluso forzaron dos máquinas tragaperras, de las que solo una estaba en funcionamiento. Pero en este caso, el presidente vecinal no pudo precisar el día del robo cuánto dinero había en la tragaperras. Ahora solo cabe esperar el resultado de las pesquisas de la Policía Nacional para esclarecer el asunto.