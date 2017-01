Aróstegui señala que en esta inversión se han llegado a abonar trabajos que no se han realizado

En medio millón de euros ha calculado Caballas el coste que podría tener para la Ciudad Autónoma el proyecto complementario que se solicita para las obras de la antigua estación de ferrocarril y que denunciaron ayer en las redes sociales. La coalición dio a conocer la firma de una solicitud de un complementario para esta inversión que está firmado por el arquitecto municipal, los directores de la obra y un representante de la empresa Dragados que es la adjudicataria.



Sobre este particular, el diputado Juan Luis Aróstegui ha sentenciado que hará todo lo posible para frenar lo que consideran un paso más de “un escándalo mayúsculo que ya lleva muchos años, porque aquí se han pagado hasta obras que no se han hecho. Pero claro, el equipo de Gobierno no nos hizo caso en su momento y no rescindió el contrato y se sometió al chantaje que le hizo la adjudicataria”.



Recordó que hace un año llevaron a pleno este asunto y que el Gobierno prefirió negociar con Dragados la continuidad de las obras, pero lo cierto es que ha pasado el tiempo “y en el acta de replanteo se incluyó el informe de la necesidad del proyecto complementario”. Anunció que iban a realizar una oposición fortísima para que no se admita más pagos a Dragados “que ha tenido ocho años paralizada esta obra”.



También en esta comparecencia de Caballas, se le preguntó a Mohamed Alí sobre el balance que había realizado el presidente Vivas, anunciando que ahora se estaba mejor que el año pasado. Para Alí “todo ha debido ser producto de un delirio del señor Vivas. Porque aquí tenemos un caos en la frontera, no hay un plan para la construcción de viviendas, el paro sigue subiendo, el fracaso escolar sigue siendo el mismo, tenemos un gran déficit de medios humanos en la Administración General del Estado y más concretamente, en Educación y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Es una verdadera tomadura de pelo lo que ha dicho el presidente”.