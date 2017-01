Lamenta su balance que considera alejado de la realidad y su defensa al delegado

El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, acusó ayer al Gobierno de no saber hacer frente a los “graves problemas” de la economía real ni en 2016 ni en años anteriores. Lamenta el líder socialista que Vivas hiciera acto de presencia pública haciendo gala de un discurso “triunfalista, en el que se olvida de lo más importante y es que los ceutíes continúan padeciendo los graves problemas de desempleo, desigualdad, pobreza y exclusión social, y la ciudad permanece sumida en un estancamiento económico impropio de una localidad con las características de Ceuta”.



“El Gobierno del Partido Popular no ha sabido hacer frente a los graves problemas de la economía real ni en 2016 ni en los años anteriores. La gestión política y económica de este Gobierno está claramente en entredicho después de tantos años de aplicación de políticas neoliberales que no se adaptan a la realidad socioeconómica particular de esta ciudad. Cada vez hay menos personas en Ceuta que ven capaz a un Gobierno del PP de solucionar lo que preocupa realmente a la ciudadanía”, explica.



En este sentido, Hernández aseveró que “las promesas incumplidas siguen avalando la gestión del Gobierno de Vivas y sus discursos reiterativos ya no se los creen ni los suyos porque aguas pasadas no mueven molinos”. Considera “indignante” que Vivas “vuelva a hacer gala de la reducción de la deuda de la Ciudad”, ya que “precisamente los niveles de endeudamiento que se han ido generando en Ceuta han sido como consecuencia directa de su nefasta gestión”. En este sentido, Hernández apunta a que “una deuda prevista para finales de 2017 cercana a los 200 millones de euros no es precisamente para vanagloriarse de ello”, a la vez que hace especial hincapié en que “la consecuencia del ahorro viene dada por los tipos de interés del mercado, es decir, por una cuestión sobrevenida”.



En cuanto a las inversiones, “año tras año, éstas no dejan de ser un brindis al sol y una prueba de cómo el Partido Popular pretende engañar a la ciudadanía planteando continuamente las mismas inversiones, que no llega a ejecutar, pasando los fondos de un ejercicio a otro y presentando presupuestos engañosos”, relata.



El secretario general recuerda las inversiones que quedaron en el aire en 2016, como son el paso elevado en Miramar dotado con 750.000 euros; Santiago Apóstol y Los Rosales dotados con 1.500.000 euros; la Gran Vía dotada con casi 800.000 euros; la pista de atletismo dotada con 350.000 euros; el nuevo mercado de San José y la Plaza Nicaragua con 2.000.000 euros; y la remodelación del Mercado Central y la recuperación del Foso de la Almina con otros 2.000.000 euros.



Asimismo, Hernández reprocha a Vivas que “venda continuamente a la ciudadanía un supuesto protagonismo para las barriadas que nunca llega, ya que el Plan de Inversiones que se planificó al comienzo de la legislatura, aún no ha llegado a arrancar, mientras que las barriadas se caen a pedazos”.



Sin embargo, “más deleznable es que el presidente de la Ciudad se muestre casi eufórico por los logros alcanzados en políticas sociales, cuando el 41,7 por ciento de los ceutíes se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, la partida correspondiente al Ingreso Mínimo de Inserción Social permanece estancada en 500.000 euros, así como los Gastos del Programa de Alojamiento Alternativo, que están congelados en 1.300.000 euros, y las ayudas sociales tan solo subieron 50.000 euros en 2016”, denuncia el socialista.



Además, “los datos del desempleo hablan por sí solos y las políticas activas que se destinan a paliarlo son prácticamente inexistentes”, señala Hernández, quien lamenta las alabanzas de Vivas hacia el delegado del Gobierno, quien “se limita a esconderse de los problemas de los ceutíes tras índices que nada tienen que ver con la realidad de la ciudad y desatiende la grave situación de inseguridad ciudadana y de la frontera del Tarajal”.