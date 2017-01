El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) insta a la Autoridad Portuaria a que paralice las subidas de las tarifas que ha realizado la adjudicataria de la explotación de las instalaciones náutico deportivas del Puerto de Ceuta y haga cumplir el pliego de condiciones a Marina Hércules S.A. (Mahersa)

El MDyC, “según ha podido saber a través de las quejas recibidas que de forma unilateral y sin conocimiento del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, Mahersa ha procedido a subir las tarifas a los usuarios de las instalaciones náuticas, añadiendo a los conceptos facturados uno nuevo, la Tasa 5. Una Tasa 5 que ya estaba incluida en las facturas anteriormente giradas y que ahora ha decidido duplicar su cobro, puesto que los conceptos que se detallan en cada uno de los documentos que gira a sus clientes estaban incluidos en la Tasa 5, por lo que parece que sería una duplicidad de conceptos facturados”. Además de que esta modificación –continúa diciendo esta formación política–, “supone un cambio unilateral de las condiciones del Contrato de Cesión del Derecho de Uso Preferente de Amarre firmado entre la adjudicataria y los usuarios, donde vienen especificadas los conceptos por los que puede facturarles, demostrando que el incumplimiento es flagrante por parte de Mahersa, tal como nos han expuesto indignadas varias personas afectadas”.

“Desde el MDyC, al estar excluidos del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria por decisión del Desgobierno del Sr. Vivas, no podemos realizar una fiscalización plena, pero debemos recordar la falta de transparencia en la firma de este contrato, que está judicializado, al parecer por no coincidir el Pliego de Condiciones del Concurso con el firmado en el contrato; o por la falta de competencia del Presidente de la Autoridad para aprobar cambios en las bases del concurso”, añade. En esta línea, MDyC exige a la Autoridad Portuaria “que realice la vigilancia, control y auditoria suficientes para que el adjudicatario de la concesión cumpla con su parte del contrato, cuestión que ponen en duda muchos de los usurarios de nuestro puerto deportivo, quienes nos han trasladado sus quejas”.

Es por ello que MDyC exige a la Autoridad Portuaria “que paralice la subida y controle de forma adecuada a la adjudicataria del concurso, pues quienes se van a ver más perjudicados son los pequeños propietarios de embarcaciones que se dedican a la pesca deportiva, que al parecer ya se ven obligados a tener que contratar unos servicios superiores a los que necesitan, sin que la Autoridad Portuaria les haya mostrado interés por corregir estos posibles abusos”.

“Para el MDyC no se pueden permitir ningún tipo de extralimitación en el cumplimiento de las normas que puedan conllevar un abuso con relación a la parte más débil: los pequeños propietarios de embarcaciones. Estos hechos demuestran que por un lado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, que ostenta dicha condición por ser del Partido Popular, no defiende los intereses de la ciudadanía ya que al parecer no ha realizado ninguan gestión para resolver esta cuestión; y por otro lado continúa sin llevar a cabo ningún proyecto de desarrollo de nuestro puerto, demostrando su incapacidad para seguir en el cargo”, concluye.