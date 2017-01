Durante esta Navidad las nuevas tecnologías han sido las reinas de las cartas infantiles, aunque es necesario tener en cuenta la edad para estar en posesión de ellas y el uso que se debe hacer de las mismas

Si hay un regalo que desde hace unos años se corona entre las demandas de los más pequeños son las nuevas tecnologías, dispositivos móviles y tablets se han vuelto a colar este año en las cartas de los Reyes Magos y en la mayoría de los casos los padres sucumben a las peticiones de los hijos. Aunque algunos ya empiezan a estar diseñados para los niños, muchos tienen prestaciones como la cámara de fotos, a la vez que servicios de transferencia de datos cuya combinación puede resultar peligrosa. Los móviles y tabletas son dispositivos que suelen comprarse en su versión convencional y en la mayoría de las ocasiones no se adquieren adecuadamente, puesto que las unidades diseñadas para adultos no están programadas para el correcto uso de los menores.



¿Cuál es la edad adecuada para que los niños estén en posesión de ese tipo de dispositivos? La psicóloga Vanesa Estepa de ‘Meetic Psicología’ considera que los padres deben valorar cuál es la madurez del niño para hacer un uso responsable de las mismas. “Los padres deben hablar con su hijo y concienciarle sobre las consecuencias que traen las nuevas tecnologías. Ellos deben estimar si el niño está preparado para estar en posesión de cualquiera de estos dispositivos”, comenta, “además los padres no deben satisfacer todos los deseos de su hijos, he visto como esta Navidad se colmaba a los niños de regalos y ello trae muchas consecuencias negativas porque nunca llegan a valorar nada y se acostumbran a tenerlo todo, lo que puede provocar unos altos niveles de frustración cuando crezcan y no consigan obtener algo. Hay que explicarles que todo tiene un espacio y un tiempo”, declara.



No obstante, sopesa que los 13 años puede ser una edad adecuada para comenzar a estar en posesión de un teléfono móvil. Aunque también hay que tener en cuenta, según Estepa, que es la edad más complicada. “La adolescencia es una etapa en la que los niños se rebelan en muchos sentidos y estar en posesión de este tipo de gadgets puede agravarlo ya que el acceso a internet y a determinadas páginas no aptas para su edad puede traer consecuencias catastróficas”, observa. Por ello estima necesario que los padres controlen a qué páginas acceden los niños. “Es muy cómodo regalarle un móvil a un hijo y desentenderse pero por desgracia estamos hartos de ver en los medios casos de pedofilia y evitarlo conlleva un control exhaustivo de los adultos”, añade.



Por otra parte observa que en caso de que el niño tenga menos de 13 años el dispositivo debería estar exento de cámara fotográfica de gran resolución y acceso a internet. En todos los casos hay que advertir a los niños sobre su uso. “Dile que es sólo una herramienta para comunicarte y no debe usarse sobre la mesa de casa en las comidas o el colegio, así como el tipo de sanciones que conlleva el desobedecimiento de estas acciones”. Además su recomendación es que el móvil se quede en casa durante el horario escolar. “En los últimos años, según las últimas estadísticas, ha aumentado en un 8% los casos de bullying propiciados por las nuevas tecnologías y sus herramientas. A cualquiera se le puede venir a la mente el caso de un niño que se ha quitado la vida o ha sido acosado porque le han hecho fotos en el centro y posteriormente las han colgado en redes sociales”, señala.

Horas frente al dispositivo



Estepa recomienda que en niños de edades comprendidas entre los 0 y 2 años no debería existir ningún uso de las gadgets. “A esa edad todavía se está formando el cerebro y su uso puede provocar un incremento del mismo con las consecuencias de crear disfunciones”, explica. Para edades comprendidas entre los 3 y los 5 años estima que cómo máximo se le dé un uso de una hora diaria y entre los 6 y 18, 2 horas. “Ya pueden ser diarias o repartidas y siempre como complemento o regalo a una tarea antepuesta, ya que el tiempo cuando haces alguna de estas actividades pasa volando, y si nos descuidamos pueden pasarse el día entero sin relacionarse con el resto de la familia”, apunta. Por eso considera de vital importancia que los adultos sean los primeros que “deben dar ejemplo” y fomentar otro tipo de actividades “jugar, salir a la calle, practicar deporte, leer o ver dibujos, en definitiva, actividades correspondientes a sus edad porque con estos ‘nuevos juguetes’ lo que adquieren los niños es una madurez prematura que no les beneficia en ningún sentido”, comenta. Y también como forma de evitar futuras enfermedades que ya empiezan a detectarse en niños y adolescentes tales como déficit de atención y problemas cognitivos así como un aumento en el caso de depresiones y problemas de obesidad, de alteración del sueño y conductas agresivas.