Los smartphones siguen con terribles autonomías y casi sin tocarlo. Mientras los fabricantes investigan las tecnologías para evolucionar el factor energético, ¿qué soluciones tenemos?.



Las baterías externas están en auge.



¿Cuántas veces te has encontrado que cuando más falta te hace el teléfono móvil apenas te queda batería? Una forma de aumentar tu autonomía, sin estar pegado a un enchufe, es utilizando una batería externa universal.



Si retrocedemos diez años en el tiempo, la autonomía de los móviles no era un problema: por entonces ofrecían una o incluso dos semanas de autonomía, un plazo que en la mayoría de los casos era más que suficiente para poder recargarlo en algún enchufe de pared.



La llegada de los smartphones ha cambiado radicalmente la forma en la que disfrutamos del ‘móvil’, empezamos a intuir por dónde iba a encaminarse esta nueva categoría de la tecnología: lo habitual es que aguanten un día de uso, e incluso son unas pocas horas con un uso intensivo. Muchos de los smartphones tienen, además, batería integrada difícilmente reemplazable, con lo que tampoco puede sustituirse para revitalizar el dispositivo.



Una de las soluciones a las que ha llegado la industria son las baterías externas. No es un invento novedoso o innovador, si no práctico y funcional con el que aplicar un parche al problema: ojalá los smartphones tuviesen la autonomía de los viejos teléfonos móviles, pero ésta posibilidad no se contempla para los próximos años.



Las baterías externas para smartphones suelen ser pequeñas y relativamente económicas. Lo suficientemente pequeñas como para ser fácilmente transportables.



¿Para qué me sirve una batería externa?



Es importante mencionar que aunque estemos habituados a utilizarlas con nuestros smartphones, también pueden cargar otros dispositivos (típicamente cualquiera que se cargue mediante USB, como tablets, lectores de libros electrónicos o cámaras de fotos) e incluso existen modelos más potentes que pueden añadir carga a ordenadores portátiles.



¿Cómo recargo mi batería externa?



Estas baterías externas se cargan con el mismo cable de tu móvil, el enchufe de tu coche, a la red eléctrica o mediante el puerto USB al ordenador.



Las baterías externas funcionan como un continente que almacena energía. Se recargan como las baterías de los smartphones, para luego transmitir esa energía contenida al nuevo dispositivo.



Capacidad



La capacidad de la batería se mide en mAh (miliamperios) y es el dato que te dirá cuántas veces puedes cargar tu móvil o tablet.



Los móviles de última generación utilizan baterías que oscilan los 2.500 mAh. Si por ejemplo, adquieres una batería externa de 5.000 mAh, significa que podrás cargar tu móvil casi 2 veces completas.



¿Cómo elijo mi batería externa?



A la hora de elegir tu batería externa tienes que ser capaz de conjugar 3 aspectos importantes:



Estética (Su diseño tiene que ser de tu agrado)



Capacidad (Algunas permiten cargar 2 móviles a la vez)



Precio (Podemos encontrarlas en el mercado desde 10 euros hasta 35 euros).