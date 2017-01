Con el PSOE luchando por subsistir a sí mismo, una amalgama de partidos sectarios y fundamentalistas braveando con irrumpir en el poder para gobernar como apuntan y prometen, el conjunto nacionalista en un parlamento cuya legitimidad soberana manifiesta no reconocer, una moderación centrista minoritaria que no acaba de definirse, y Mariano Rajoy que amenaza con 12 años de presidencia. Panorama no muy halagüeño a las grandes reformas de Estado.



Reformas necesarias y prometidas, que requerirán de estabilidad y grandes pactos. Grandes pactos a los que este hemiciclo no parece estar muy acostumbrado, y estabilidad que ahora, a duras penas, sostiene el PSOE , ave Fénix demasiado chamuscada, con la vana esperanza de que el tiempo sane las heridas y pueda recuperar electorado.



Lo que hasta ahora eran todo prioridades, como la reforma de la ley electoral y la desaparición de ciertos privilegios como es el excesivo y escandaloso número de aforados, hasta los de Podemos han echado el freno, que ahora que son casta, pues a disfrutar se ha dicho.



De lo que tampoco se ha vuelto a hablar es de la necesaria reforma de la ley de educación, a ver si con esto de que a la fuerza ahorcan son capaces de llegar a un acuerdo que dure algunos años, y no se quede en el bloqueo continuo y redefinición de la existente.



Nada nuevo sobre combatir la corrupción con hechos y no intenciones. Nada de dotaciones en personal y medios a la fiscalía, nada de encontrar formas de aligerar la instrucción de los casos, nada de modificar el código penal para que no salgan de rositas.



Con pena, la reforma que aparentemente tiene más posibilidades de fraguar, es la que menos deseamos la mayoría de los españoles, la del separatismo catalán; en la que el Estado español está haciendo el ridículo, pretendiendo enmendar lo que lleva años construyéndose a conciencia, desde las escuelas, con dinero de todos los españoles y bajo la cobertura legal de un parlamento que tiene por escaparate a la cuadrilla siguiendo al diestro de turno encaminarse a los juzgados para salir libre y seguir haciendo más de los mismo. Lo que no se sabe bien es si sale de los juzgados cortando dos orejas, o con las orejas cortadas. Véase el paradigma obra culmen de la golfería española, el clan Pujol paseando y amenazando por doquier ¿ Existe el Estado de Derecho en Cataluña ?



Si tenemos suerte, con un gobierno popular en minoría, podemos afrontar una época de reformas, crecimiento político, social y económico, como lo fueron los cuatro años que Aznar gobernó en minoría, pero para eso hay que tener la talla de ese Aznar inicial, y no perder de vista que el precio a pagar fue el cortijo de Jordi Pujol y la segunda parte de Aznar.