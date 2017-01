Les indicará que la financiación autonómica y la Educación serán sus principales retos

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, tiene previsto reunirse esta semana con los portavoces de la oposición, por separado cada uno de ellos, con la intención de explicarles cual será el posicionamiento que defenderá en la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en el Palacio del Senado durante la jornada del martes dia 17.



Lo cierto es que no solamente les escuchará los posicionamientos que cada uno de ellos les planteará, por si alguno los puede asumir para incluirlos en la intervención que tendrá esa jornada por la mañana, sino que también les explicará cuales serán las peticiones que se efectuarán desde el Gobierno autonómico.



Posiciones quer pasan en el campo de la financiación autonómica en la compensación por determinados gastos que reaiiza la Ciudad en los apartados de los menores extranjeros no acompañados o de los servicios sociales. Y sin dejar de lado el tema de la Educación, donde el Gobierno no es competente, debido a que es el Ministerio quien asume estas labores en nuestra ciudad, pero donde la Ciudad Autónoma desarrolla una gran colaboración. Un aspecto que el mismo presidente considera fundamental, no en vano, el 40% de las personas que están inscritas en las oficinas del SEPE no tienen ninguna preparación a la hora de incardinarse dentro del mercado laboral.