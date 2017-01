El Gobierno considera que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, no ha faltado el respeto a los empresarios del Tarajal al hablar de “comercio atípico” puesto que todo lo relacionado con el fardo o su elevado peso supone un atentado contra los derechos humanos, eso sumado a que la frontera como tal no es una aduana. “Este comercio puede ser catalogado como tal, se puede usar otro término pero sería un eufemismo”, ha expuesto el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, al término del Consejo.

“El presidente está en contra del comercio que puede ser dañino”, ha expuesto. De igual forma Hachuel ha destacado que la Ciudad, dentro de sus competencias, inspecciona, precinta naves y decreta cierres, haciendo inspecciones constantes. Más allá de solucionar el problema del porteo no puede hacer, aunque est pendiente nar el problema del porteo no puede hacer, aunque estes constantes. Mcompetencias, inspecciona, precinta naves y dereá pendiente de la apertura de Tarajal II, de cuya fecha nada sabe. “No sabemos por qué no se abre, es algo que se escapa de nuestras competencias. Delegación del Gobierno siempre dice que se abrirá en el tiempo más breve posible”, ha puntualizado. “Nosotros solo podemos esperar y destinar recursos”, ha reseñado.