Las redes sociales se llenan de mensajes con esta etiqueta con el objetivo fomentar hábitos viales seguros para educar en prevención a los más pequeños

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial destinada a los más pequeños, pero sobre todo a los padres y madres y a los adultos en general, ya que de su ejemplo depende lo que harán los niños y niñas a la hora de enfrentarse al tráfico rodado o a pie.



“Cada día hacemos en nuestro día a día, pequeñas acciones, conductas, detalles “a priori” sin importancia que sabemos que no son correctos, desde no informar de nuestras maniobras con el intermitente hasta cruzar por donde no debemos o aparcar en segunda fila cuando voy a recoger a los niños al colegio. Niños para los que somos el modelo, el espejo donde mirarse, las conductas que imitar, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos cada vez que realizamos esos actos de riesgo? Tus acciones cuentan, eres parte de la educación en seguridad vial!”, explican desde la asociación.



Se puede participar en la campaña a través de las redes sociales con las etiquetas #CruzaEnVerde y #MiramosyCruzamos, usando el semáforo verde para aquellas imágenes donde se actúe adecuadamente, con un selfie con la “V” apoyando la campaña de prevención y seguridad vial; sustituyendo o incluyendo en tu imagen de perfil de las RR.SS el semáforo verde. También se puede usar el semáforo rojo para denunciar los malos hábitos.



En esta campaña se hace especial hincapié en los entornos escolares. “Las familias deben cumplir con las necesidades de protección que los menores necesitan, sabiendo que son el ejemplo a seguir por éstos y el modelo de actuación que imitaran en el desarrollo de su autonomía como peatones y futuros conductores. Si nos acercamos a un centro en las horas de entrada y salida podemos observar la cantidad de infracciones que cometemos en base a nuestras prioridades”, siendo precisamente esos momentos cuando se debe prestar mayor atención ya que, como dijo Einstein y recuerdan desde la asociación “dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera.