Hoy se va a hablar en el Consejo de Gobierno de la situación que llevan viviendo los miembros de Bomberos desde hace aproximadamente una semana. Cada vez que son llamados para apagar un incendio, que se demuestra provocado, en un vertedero que se encuentra por la zona alta de Arcos Quebrados, resulta que sufren las agresiones a base de piedras por parte de unos vándalos. Incluso en algunos momentos se ha llegado a solicitar el acompañamiento del CNP, tal y como marca el protocolo, pero no han podido ir en primera instancia porque no tienen ni vehículos ni agentes. Pero es que además, se hace necesario arbitrar una solución que, por supuesto, nunca será definitiva, pero que, al menos, si mitigue esta exposición de su integridad física. Aparte, nos encontramos con un terreno que es una verdadera acumulación de chatarra y basura. Desconozco si es propiedad de la Ciudad o de un particular, pero de la manera que sea, por parte de la Ciudad se debería dar la orden de que se limpieza a la mayor brevedad, si es posible hoy, mejor. Los mismos integrantes de la asociación de vecinos de la barriada Príncipe Alfonso así lo han solicitado. Lo que se debe tener en cuenta por parte de las autoridades competentes en la materia es que a ellos les corresponden las soluciones, no a quienes cumplen con su obligación de ir a apagar un fuego para el que han sido requeridos.