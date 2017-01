Arrancan las rebajas tras la campaña navideña que para algunos comerciantes no ha sido lo positiva que cabía esperar. Los descuentos en plenas navidades han podido dañar a los que han esperado al 7 de enero para rebajar los precios de sus productos. Es una de las consecuencias de la liberalización del sector claro está. Pero estamos en un mercado muy competitivo en el que la guerra de precios está a la orden del día. ¿El truco para vender más? Pues en el sector comercial ‘cada maestrillo tiene su librillo’ dice el refrán. Lo que está claro es que los ceutíes estaban esperando el inicio ‘oficial’ de las rebajas para echarse a la calle a ‘rescatar’ esos ‘chollos’ que sólo en estas fechas puede encontrarse teniendo en cuenta que aún miramos el bolsillo con lupa. Tal vez sea en esta época de rebajas cuando los comerciantes locales consigan salvar la campaña navideña y vender sus productos aunque con un menor margen de beneficio. El 7 de enero también es el día de los cambios de los regalos de los Reyes Magos. Es por ello que ayer las calles bullían de ceutíes y turistas del país vecino entrando y saliendo de las tiendas. Además, la festividad de los Reyes Magos viene seguida de un fin de semana que anima más a los clientes a salir a las calles. Y ello ofrece una oportunidad para el sector de conseguir alguna venta más. Por ello, no se entiende que algunos comercios amanezcan cerrados porque no tenían pensado abrir hoy. Un pequeño esfuerzo un domingo puede ayudar a que después no haya que lamentar pérdidas.