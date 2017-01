Son varias cuestiones las que los ciudadanos esperamos que sucedan para que un Estado-Nación ofrezca aquello que hace que merezca la pena que pertenezcamos a él. La educación pública, los servicios sanitarios, las infraestructuras de comunicación, proporcionar transportes públicos que no aíslen a poblaciones ya de por sí aisladas y el acceso a los recursos como el agua corriente, la electricidad o los combustibles. Otro de los aspectos no menos importante es salvaguardar el orden y la seguridad públicos y frente a las agresiones exteriores y resolver problemas relacionados con los tránsitos fronterizos. Para todo esto, los estados democráticos se organizan en parlamentos donde se forman los gobiernos que atenderán todos estos aspectos y muchos más, unido a la recaudación de impuestos y el mantenimiento de un razonable equilibrio de gastos e ingresos que no quiebre demasiado la balanza de pagos ni la hacienda pública. El funcionamiento de la administración de justicia y las garantías procesales es la otra columna en el que se apoya cualquier estado moderno y democrático para mantener en límites soportables la teórica igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos de nuestros estados actuales. Para todo lo demás, e incluso para gran parte de los servicios a los que nos hemos referido antes, el estado nación es más bien un verdadero latazo y siempre he pensado que para una mejor organización a escala humana sería más razonable convivir en pequeñas comunidades. Ahora bien, para que todo esto funcione se hace muy necesaria la participación de personas competentes ocupando cargos públicos con solvencia y eficiencia, que no se limiten a gestionar sillones “de poder” cual burócrata aburrido y vaciado de contenido vital. Cuando las personas han pasado la vida encerradas en despachos administrativos terminan acostumbrándose a la lentitud de las actuaciones y a mirar pasar la vida con indiferencia y profunda apatía. No digo que no se pueda ser burócrata y vitalista a ratos o a tiempo parcial pero sí se puede exponer, sin afirmaciones rotundas, que este tipo de situaciones laborales invita constantemente a dejar pasar el tiempo entre un documento y otro sin que se sientan remordimientos de conciencia. Un burócrata de toda la vida (alguien que por ejemplo desde su juventud siguió los pasos que le marcaron y se sumergió en un despacho de la administración), es aquel acostumbrado a que los trámites administrativos vayan lentamente y a aceptar cuestiones que no se pueden resolver por la gran cantidad de intereses creados, estas personas son muy diferentes a los políticos con afán de renovación y de evolución institucional, que siempre andan inquietos tomando decisiones y fomentando el interés por los asuntos comunes o que deberían interesarnos a todos. Estos últimos son personas contagiosas que te arrastran, si su ejemplo es ético y apropiado, o también pueden causar un gran rechazo, si sus decisiones son arbitrarias e injustas, como suele pasar a menudo con los que llevan mucho tiempo asentados en lo que hemos denominado política profesionalizada. Realmente no sabría valorar que sería peor si un político tomando decisiones erróneas que un burócrata advenido a la política por afán de control, poder y vanidad sin hacer nada de lo que se necesita para que no se empeoren las ventajas que hacen que merezca la pena pertenecer a un estado-nación. El caso es que en estos momentos, nuestra ciudad se encuentra en un momento en el que la administración general del estado está representada en Ceuta por un cargo que no nos parece que se caracterice por su dinamismo en la gestión. El problema fronterizo es patente y afecta a muchas personas de nuestra ciudad que transitan habitualmente a través del paso del Tarajal. Ciertamente, el elevado número de vehículos marroquíes es un hándicap a tener en cuenta y no es achacable a ninguna torpeza en la gestión fronteriza. Pero también es en gran parte beneficioso para la economía, aunque bastante negativo para nuestro medioambiente y salud colectiva, ya que medio y hombre estamos sometidos a un incremento significativo de contaminación atmosférica. La lentitud en el paso fronterizo es un hecho contrastable y sí que parece achacable a una deficiente gestión del personal de fronteras en Ceuta y por lo tanto responsabilidad del actual delegado del gobierno que debe resolver la situación creada. Si se trata de un pulso sindical o si se debe a que Madrid no le hace ni caso al responsable en la Plaza de los Reyes, son razones sin relevancia mientras el problema no se arregle. Ver, conocer el problema y dejar pasar el tiempo sin hacer nada es la actitud del burócrata acostumbrado a la lentitud del papeleo y a que todo se irá resolviendo administrativamente. Se hecha de menos una explicación sobre lo que está sucediendo y cuando se podrá mejorar el problema de la lentitud en el paso; estar sentado en una torre de marfil sin querer bajar de ella no parece la mejor de las actitudes. Al menos podría explicar lo que está sucediendo y cómo y cuándo piensa que se va a solucionar este conflictivo y difícil asunto, a qué deberemos atenernos cuando llegue el verano.



La inseguridad jurídica es algo patente en nuestro país (véase entre otros textos “España estancada de Carlos Sebastián”) y en Ceuta, como parte de este estado español, también. Por lo tanto, sucede que se suspende arbitrariamente el servicio de transporte de la línea marítima de interés público Ceuta-Algeciras incumpliéndose el texto del contrato de gestión del servicio. Este es un transporte muy importante y que no puede estar sujeto al capricho y las frivolidades de la compañía que lo ejecuta. El día 1 de enero no salió el primer barco por razones inexplicables y esto ha perjudicado a personas que necesitaban viajar este día, y a esta hora, por múltiples motivos. Hay una clausula específica que hace referencia a los incumplimientos del contrato que suponemos ocasionará problemas a la compañía una vez que se registren las reclamaciones oportunas. En la cláusula siete del mencionado contrato se especifica que la compañía adjudicataria estará obligada a mantener el buque en Ceuta para que éste haga su primer servicio a las seis de la mañana y también esté a disposición del Capitán Marítimo si este cree necesario activar cualquier otro servicio. Por desgracia, ni el barco durmió en Ceuta ni tampoco realizó su primer servicio a las seis de la mañana. El incumplimiento de los contratos oficiales y estatales nos sumen en la inseguridad jurídica a todos y es precisamente el delegado del gobierno el que debe estar informado y hacer cumplir las leyes, ¿qué hará usted al respecto señor Fernández-Cucurull?, asumir que participa de esta insensata irresponsabilidad de dejación jurídica o actuar conforme a derecho y dar las instrucciones para que se abra un expediente. Es positivo estar en un cargo político evitando enfrentamientos innecesarios y comprender la idiosincrasia de la ciudad para dar estabilidad y sensación de serenidad comprendiendo las mentalidades de los ceutíes, y esto creo sinceramente que sí son cualidades del actual representante político pero persistir en un puesto político por ambición y supuesto prestigio social puede llevar a dejar de lado la consistencia política necesaria para tomar las decisiones que se debe. Quizás el perfil burocrático del actual delegado del gobierno, siempre influyendo desde la barrera y poco desde el tendido, no favorece la resolución de problemas importantes de la ciudad y deja en el aire su conveniencia para ocupar un cargo que necesita mucha energía y ganas de cambiar algunas inercias y sobre todo estar dispuesto a mejorar las cosas que son posibles en beneficio de todos.