He andado muchos caminos,/ he abierto muchas veredas;/ he navegado en cien mares,/ y atracado en cien riberas./ En todas partes he visto/ caravanas de tristeza, /soberbios y melancólicos/ borrachos de sombra negra,/ y pedantones al paño/ que miran, callan, y piensan/ que saben, porque no beben/ el vino de las tabernas./ Mala gente que camina/ y va apestando la tierra…/ Y en todas partes he visto/gentes que danzan o juegan, / cuando pueden, y laboran/sus cuatro palmos de tierra./ Nunca, si llegan a un sitio,/ preguntan a dónde llegan./ Cuando caminan, cabalgan/ a lomos de mula vieja,/ y no conocen la prisa/ ni aun en los días de fiesta./ Donde hay vino, beben vino;/ donde no hay vino, agua fresca./ Son buenas gentes que viven,/ laboran, pasan y sueñan,/ y en un día como tantos,/ descansan bajo la tierra”.



‘He andado muchos caminos’



Antonio Machado.

Día triste para el socialismo de este país, donde el alma, el alma de 137 años del PSOE, se ha entregado sin lucha, sin levantar siquiera la voz, a un partido corrupto, al partido de la Banca, de las grandes corporaciones y entidades financieras, de las puertas giratorias, de Soria, de Correa y de Bárcenas, por decir algunos que se llevaban el dinero a espuertas, de los desahucios, de la ley mordaza, de los 5.000.000 de parados, de la emigración, de los jóvenes buscando trabajo en países extranjeros… Sí, se ha entregado el alma de una organización centenaria a un partido que podría constituir una “organización criminal” según cree la Guardia Civil en la trama de corrupción del PP valenciano. A un partido imputado por financiación ilegal, que tiene a exdirigentes encausados y siendo juzgados en la actualidad, por malversar y defraudar fondos para sus propios beneficios y del partido. Ciertamente, día triste para el socialismo de este país, dónde ha quedado marcado para siempre su traición a la clase trabajadora. Día triste para aquellos que nos sentimos socialistas y nos sentimos tocados, porque hemos perdido la batalla de nuestras ideas y un poco nuestra misma identidad…



Días triste, compañeros, porque es el principio del fin de un partido centenario, donde han militado mis mayores… Día triste porque sentimos en el alma que este partido que comenzó siendo socialista y obrero, se arrodillara ante los poderes económicos y ante el partido de la corrupción y la limitación de las libertades…



Sin embargo, compañeros, hoy también comienza un nuevo camino para un socialismo nuevo que, con dificultad, tendrá que renacer -como el Ave Fénix-, de sus cenizas…Y la historia juzgará a los que hoy se han vendido como judas por 30 monedas de plata…



Pero la vida sigue y la esperanza en un nuevo partido socialista llegará aunque nos duela la derrota y nos alcance la tristeza…Y, porque en la vida nada se detiene, sino que estamos obligados a que el sueño socialista de un mundo más justo, más libre y más humano no muera nuca y se repita como un eco universal de alma en alma…



Nunca seremos unos borregos, como algunos quisieran, porque tenemos alma, corazón y vida, a pesar de que otros quieran hacernos callar… El socialismo es algo profundo que se siente en el alma como una huella indeleble que siempre permanece… El socialismo no tiene límites, ni dueño, ni patrón, ni demagogos que los aten entre cuatro paredes de los despachos oficiales de aquellos que pretendidamente dicen llamarse “socialdemócratas”…



El socialismo sólo se allá en los ojos de un niño que crece en conocimiento camino de la escuela… El socialismo se encuentra en el abandono de los proletarios que levantan la mano y piden justicia social y un trabajo que les permita llevar una vida digna… El socialismo es el alma de las cosas, porque todo aquello que no tiene alma, al cabo se muere porque la vida no habita en ella, y era sólo una ficción de sombras chinescas que desaparecen a la luz de la verdad… El socialismo es la propia evolución de la humanidad por conseguir el derecho a vivir con libertad en un mundo de justicia social y de solidaridad.



Todo lo acontecido en estos días, ha sido una mala obra representada por unos también malos actores, que de manera insensata han alterado el guión original donde debería haberse situado la sensatez, y no el golpe más clásico al modo como Franco lo diera en su día contando “con los poderes económicos y mediáticos” de este país… Y, vergüenza, pura vergüenza es como nos sentimos aquellos que sentimos el socialismo, como algo noble que nos conmueve y nos llena el sentido de la vida…



Y, al hilo de la indignación que sentimos, daremos cita a los párrafos -en mi opinión- más significativos, desparramados por los asientos del Congreso por el parlamentario Gabriel Rufián de ERC en su enjuiciamiento a la abstención del PSOE, a saber:

“Sres. del PSOE Iscariote:



Ustedes llevan 40 años dando una de cal y otra de arena, pero lo de hoy ya es demasiado. Demasiado para socialistas de corazón. Socialistas de corazón a los que hoy queremos dar voz. Como Rubén que les dice: Los fundadores del PSOE se revuelven en sus tumbas. Nunca más vuelvan a decirse socialistas. Nunca más vuelvan a decirse obreros. Traidores es el único nombre que merecen.



O como José Antonio: Quiero que sepan que mi madre tiene 51 años, trabaja fregando suelos por menos de 4 euros la hora y llora cada vez que los ve en la tele traicionándola. O como Laura: Mi abuelo murió con el carnet en la mano y el socialismo en el corazón. Si hoy les viera haciendo lo que hacen, mi asco y mi rabia se quedarían muy cortos.



O como Antonio: ¿Y ahora cómo le explico esto a mis hijos?



O como Armando: Cobro 884 euros por 168 horas al mes. Vivan con esto una temporada y se les pasarán las ganas de apretar ese botón. Esta es su gente. Su gente. ¿Tienen alguna respuesta para ellos? ¿Algo?



Señores del PSOE, Sociedad Anónima: ¿No les da vergüenza que solo les quede de izquierdas el sitio en el que se sientan en los consejos de administración de las eléctricas?



¿No les da vergüenza doblegarse a los designios de una cacique que gobierna la comunidad autónoma con una de las tasas de paro y fracaso escolar más altas de Europa?



¿No les da vergüenza darle el poder a uno de los partidos más reaccionarios de Europa junto con el cuñadísimo neoliberal salvaje que, por ejemplo, dice que está en contra de rebajar el IVA veterinario porque “hay sífilis en Barcelona”? Este es el nivel de esta gente.



¿No les da vergüenza ser republicanos pero monárquicos, socialistas pero neoliberales, obreros pero en consejos de administración y de izquierdas-pero dando el poder a la derecha? Les aviso que el mercado de marcas blancas del PP está saturado, entre los Cínicos Naranjas.



¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes persiguen urnas y esconden jaguars? ¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes reciben con abrazos a ricos en jets privados y con pelotazos a pobres en el mar a nado?



¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes encierran en CIEs de la vergüenza a gente cuyo único delito es ser pobre?



¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes consideran inconstitucional prohibir la tortura y asesinato de un animal en una plaza pública?



¿Nos les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes obligan que en un carnet de identidad Sonia se siga llamando Antonio?



¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a los amigos del amigo de un narco que compara una urna con ETA?



¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes tapan el asesinato y escupen en la memoria de José Couso?



¿No les da vergüenza vender la memoria de un partido centenario? ¿No? Igual es porque ya no tienen.



Si le hacen esto a su secretario general y a su militancia, imaginen que no le harán a la gente. Por cierto, Sr. Sánchez, la España que le niega a usted votar en su partido es la misma que nos niega a nosotros votar en nuestro país.



Y acabo dirigiéndome una vez más a los compañeros Iglesias y Domènech. Compañeros, teníais razón, el bipartidismo ha muerto. Ahora es un solo partido. PPSOE y el Frente Nacional Naranja. Más fuerte. Más reaccionario. Más hegemónico.



Vivan todas las naciones sin estado. Muchas gracias y buenas tardes”.

Y, necesariamente hemos de hablar de “traidores”, de traidores que han permitido que un partido corrupto y que ha dejado a la población exhausta con cientos de recortes, gobierne España con vuestra abstención… Habéis traicionado a la clase trabajadora y a los fundadores del Socialismo, que se removerán en sus tumbas al columbrar tanto traidor… Así que lo mejor que podéis hacer es o bien quitar las letras “S” de socialismo y la “O” de obrero, o llamaros, como ahora os dicen: “PPSOE”, porque ya nada os distingue del PP.



Y, habéis de saber que toda la militancia, que todavía es socialista, está con Pedro Sánchez, y no con esa caterva de políticos que al pesebre de buenos sueldos tienen al partido como una agencia colocación de empleo…Y, mirad que hay políticos como la Sra. Susana(Secretaria general de la federación andaluza del Partido Socialista Obrero Español y actual presidenta de la Junta de Andalucía) o el Sr. Cornejo(Secretario de Organización del PSOE de Andalucía), o Mario Jiménez(portavoz del PSOE en el parlamento andaluz, y ahora portavoz de la Gestora. o, Verónica Pérez(Secretaria General del PSOE en Sevilla) y otros, que nunca han trabajado fuera de puestos del partido o llevan más de 30 años sin trabajar y dar un palo al agua, como si PSOE fuera, como digo, una agencia de colocación.



El PSOE ha quedado para siempre marcado para las clases proletaria y para los trabajadores y obreros, tal como dicen sus siglas… Jamás se van a recuperar de esta traición y jamás volverá a ser un partido de los trabajadores y de los obreros…. Quedará de manera vergonzosa, como un partido de élites de puertas giratorias para consejeros de administración de la Banca y de Grandes empresas gaseras y eléctricas, Ibex35 y otras… Hay millones de españoles que tenemos grabadas en nuestras retinas, como los diputados del PSOE -excepto 15- vendieron su alma al diablo del capital y a la corrupción generalizada, que en el caso que nos ocupa, vendieron su alma a Rajoy, al PP y a todos los grupos económicos y de presión que representan a la derecha de este país.



Y, esa traición ha quedado tan marcada en el ADN de millones de españoles, que lo mejor que hacéis es que dejéis de hablar de Pedro Sánchez, y os refundéis con el PP, en un nuevo partido, a saber: PPSOE, que es donde os gusta estar y donde os sentís a gusto, y al cabo, por decencia, quitarle la “S” y la “O”.



Desde luego, “Roma no paga traidores”, y ahora habéis quedado retratados, y todos los ciudadanos de este país sabemos cuál es vuestra ideología, así que venid a pedir el voto, venid, porque cuando se pierde la dignidad y se traiciona de esta manera tan mezquina al pueblo, con qué cara vais a pedir el voto….



Os habéis convertido con vuestra traición y con vuestra falta de dignidad, en un partido muerto para la clase trabajadora y para los millones de españoles que llevamos el socialismo en el corazón… Qué pensaran ahora nuestros mayores, en el lugar que se encuentren, que su partido de toda la vida ya ni es socialista, ni menos obrero, y además se ha hecho monárquico.



Sí; que le podemos decir a nuestros mayores, a Pablo Iglesias, y a tantos militantes que dieron su vida por el partido, a que el Comité Federal votara a favor de que se diera el gobierno a la derecha gobernada por el partido más corrupto de la democracia, donde hasta el propio partido está imputado por corrupción. ¿Qué le podemos decir a la historia acerca de un partido fundado a finales del siglo XIX, y que a comienzos del XXI, vendiera su alma a los filibusteros de la gran Banca y sus grupos económicos y mediáticos? ¿Qué les podemos decir a una ciudadanía, que ha sufrido los recortes en sanidad, en educación, que se han producidos lo terribles desahucios, con familias enteras arrojadas a la calle sin la más mínima consideración para que los bancos -verdaderos salteadores de caminos- se queden con ellas, y después las revendan a menor precio obteniendo pingües beneficios? ¿Qué les podemos decir de los millones de parados que en este país sufren una contribución pírrica por desempleo, que representa la cantidad más baja junto con Portugal y Grecia? ¿Qué les podemos decir de los miles de jóvenes que después de acabar sus carreras con el esfuerzo de los padres y el alto coste del Estado por mantener la Universidad, tienen que abandonar su país y postularse pidiendo trabajo por los países de la Unión Europea y otros lugares del mundo?



Y, finalmente, en este “epílogo” terrible del PSOE, se me aviene a la conciencia las últimas palabras que dijera Cristo: “Consumatum est” -todo ha terminado-, por tanto le pido, le pedimos a sus dirigentes, que tengan algo más de vergüenza, y si les quedara algo de decencia -que a esta altura no nos queda más remedio que ponerlo en duda- que no hagan más difícil la agonía, y den por terminada la hermosa historia de este partido centenario fundado por trabajadores y obreros con grandeza en el alma y con esperanza en el corazón, y que lo refunden y lo hagan resurgir -citado anteriormente- como el Ave Fénix de sus cenizas, aquellos que aún conservan la dignidad y el alma socialista. Y, a aquellos que sí les valen las célebres frases: “¡Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra; o, “¡Más vale morir de pie, que vivir arrodillados!”. Pero aquellos eran otros hombres y socialistas de verdad. Sí; aquellos eran hombres y socialistas de corazones altivos…



Y, al cabo, no me cabe otra que apuntar, que dejen a España donde se halla, que no la conviertan -tanto el PP como el PSOE- en continua moneda de cambio, que no la usen más como estandarte de sus propias miserias y sus propios intereses. ¡Qué estamos hartos y cansados de oírles decir!: “Lo hacemos por España y por los españoles”, cuando en verdad lo hacen “por sus propios intereses y los intereses de sus propios partidos”. Dejen a España, donde está, al alcance de todos los españoles, y saquen sus sucias manos de ella para siempre jamás…