La Dirección Provincial de Educación espera cumplimentar el trámite antes del fin de este curso

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación espera que el Boletín Oficial del Estado (BOE) dé cuenta antes de que termine el presente año académico de la incorporación de la oferta formativa de Artes al programa del IES Siete Colinas, que a medio plazo debe contar, según las previsiones oficiales, con una Escuela de Artes como tal.



El instituto imparte desde el pasado mes de septiembre un Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño al Producto Gráfico Interactivo, pero la Administración todavía no ha cumplido el trámite oficial de formalizar su creación en el BOE, como es preceptivo. Fuentes de la Dirección Provincial han explicado que, aunque se prevé hacerlo en breve, la urgencia no es excesiva dado que el programa, de dos años lectivos de duración, da margen más que suficiente para hacerlo y no poner en riesgo la titulación del alumnado matriculado.



La duración total de las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, incluida la fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres, es de 1.600 horas. Los módulos formativos se ofertan en régimen presencial y para poder promocionar al segundo curso se ha establecido como necesario haber obtenido evaluación positiva en módulos formativos cuya carga lectiva sume, al menos, el 75% de las horas del primer curso.