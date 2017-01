La Base Única para concentrar a todas las fuerzas de la guarnición en el entorno del Serrallo está pareciendo, desde luego, la historia de nunca acabar. Lo que parecía la gran obra de infraestructura del Ministerio de Defensa en nuestra ciudad se ha ido convirtiendo, con el paso de los lustros, en una quimera, donde las quejas vienen a ser continuas. El comandante general, como no le queda otro remedio, reconoce que el objetivo de la Comandancia sigue siendo la realización de este Plan de Concentración de Unidades, pero que las dos obras que se fueron a ejecutar durante el pasado año, como eran el edificio sanitario y el cuerpo de guardia al final no se pudieron ejecutar por el cierre del ejercicio económico el pasado mes de julio. Más o menos lo que le pasó a los cursos del SEPE, pero con la diferencia, de que a lo militares no le aplicaron la excepción a la norma. Se confía desde la Comandancia que durante este año se podrán construir estas infraestructuras con algo de suerte y que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado que todavía se están redactando. Lo cierto es que también para estas infraestructuras hace falta el apoyo tanto de la Ciudad, como de la Delegación y de los parlamentarios.