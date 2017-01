La Gran Cabalgata congregó a miles de ceutíes en torno a los Reyes Magos en Hadú y el Centro

Ceuta disfrutó ayer de su Gran Cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron las delicias de pequeños y mayores que se vieron arrastrados por la emoción y la alegría de la visita de Sus Majestades. Los tres mágicos reyes no defraudaron y contagiaron de ilusión a todo aquél que se acercó a ellos. Todos quisieron inmortalizar el momento en el que los Reyes se pasearon, primero, por las calles de la barriada de San José-Hadú, y, después, por las calles del Centro. Pero no solamente fueron saludos y fotos, los Reyes y sus pajes repartieron más de dos mil kilos de caramelos por los que niños y adultos se agolpaban alrededor de las carrozas para coger sus golosinas. Paraguas dados la vuelta fueron algunas de las ‘herramientas’ que se llevaron para coger el máximo de caramelos posibles, pero no se pudo evitar que incluso los caramelos que irremediablemente caían al suelo también fueran recogidos por los viandantes.



La diversión y alegría por acompañar a Sus Majestades por las calles de Ceuta se materializó gracias al amplio despliegue del dispositivo de seguridad. Agentes policiales estuvieron en todo momento escoltando a la comitiva y velando para que todos los ciudadanos disfrutaran de la fiesta con tranquilidad.



Caída la tarde, las seis bateas donde viajaban Sus Majestades se iluminaron completando así la espectacularidad y diversión de la comitiva ‘real’ en las calles del Centro. Acompañando a los Reyes Magos de Oriente se encontraban los pasacalles de la Asociación Educador, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Caído y Virgen de la Amargura y la Banda de Música Ciudad de Ceuta.



Las compañías de baile de la ciudad completaron el desfile de la Gran Cabalgata gracias a la participación de las academias de María José Lesmes, Rosa Founaud, Maite Rivas y Natalia Cabezón Allegro. La marea de ilusión y alegría de niños y mayores acompañó a Sus Majestades durante todo el recorrido hasta finalizar éste en el Palacio Autonómico. Allí, Melchor, Gaspar y Baltasar participaron en la entrega de premios de los concursos organizados estas navidades por parte del área de Festejos de la Ciudad Autónoma.