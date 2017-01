A las 17.30 horas la de Hadú y a partir de las 19.30 partirán de la Plaza de Maestranza

Doble cabalgata para el 5 de enero en nuestra ciudad. A las 17.30 horas tendrá lugar la de la Barriada San José, que partirá del acuartelamiento González Tablas y dos horas después, a las 19.30 horas, la del centro, desde la Plaza de Maestranza y tendrá su punto y final en la puerta del Ayuntamiento. Con anterioridad, a las 12.00 horas, el presidente de la Ciudad recibirá a Sus Majestades los Reyes de Oriente en el Salón del Trono. Los tres magos visitarán a las 16.30 horas la Residencia Nuestra Señora de África para llevar regalos a las personas residentes en la misma.



La Consejería de Gobernación, mediante el Área de Coordinación de Emergencias (ARCE) – Protección Civil, recuerda que, con motivo hoy jueves, de la Cabalgata de Reyes, existen una serie de precauciones que se deben tener en cuenta para disfrutar de esa cita sin incidentes.



Como recuerda en su folleto específico ARCE-Protección Civil, y que está publicado en la web www.ceuta.es, en este tipo de espectáculos se ha de tener mucho cuidado, especialmente con los niños, que siempre han de ir acompañados por un adulto y a los que siempre es preciso prestar especial atención durante la cabalgata.



Para evitar el riesgo de pérdida o de quedar atrapado en una carroza, lo recomendable es mantener una distancia de seguridad y evitar que los pequeños salgan corriendo, por lo que no se les debe permitir que bajen a la calzada a recoger caramelos. Aunque las cabalgatas van lentas, pueden sufrir accidentes o incluso ser atropellados.



También se recomienda establecer un punto de reunión para que, en caso de que el menor se pierda de la familia, sepa a qué lugar dirigirse. Si se trata de niños muy pequeños, lo aconsejable es apuntar un teléfono de contacto de un adulto y graparlo o coserlo a su ropa.



ARCE aconseja además acudir con antelación suficiente para situarse en lugares del recorrido cómodos y que estén libres de grandes masas de público, evitando aglomeraciones.



No empujar nunca para acceder a una zona porque puede provocar caídas o avalanchas; obedecer las instrucciones del personal de organización y seguridad y no sobrepasar nunca el cordón de seguridad; no situarse sobre muros ni de pie sobre sillas u otros elementos inestables o potencialmente peligrosos de los que sea posible caer, como farolas, barandillas y muros son otras de las recomendaciones del área de Protección Civil, que también advierte a los ciudadanos que, en el caso de detectar alguna incidencia se debe informar inmediatamente al personal de seguridad presente en el recorrido o llamar al 112