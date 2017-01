Emboscada a los Bomberos en Arcos Quebrados. Apedreamientos continuos durante toda esta semana sin que se haya podido identificar ni detener a los culpables. La última ha sido hace unas horas. Se recibe un aviso en el 112 de fuego en una zona de acumulación de chatarra que está por encima de Arcos Quebrados. Dos vehículos del SEIS, con cuatro bomberos, acudieron en solitario hasta la zona. Y es que aunque intentaron aplicar el protocolo que existe de protección por parte del Cuerpo Nacional de Policía, en la central del CNP les indicaron que no disponían de ningún zeta para acompañarles debido al dispositivo destinado para las cabalgatas de Reyes Magos. Una vez que llegaron al lugar y comenzaron a sofocar el fuego, se inició la lluvia de piedras desde un promontorio cercano. Los bomberos no tuvieron más remedio que refugiarse detrás de sus vehículos y esperar la oportunidad para recoger las mangueras y salir de allí a la mayor velocidad posible. Algunas de esas piedras llegaron a entrar en el interior del vehículo. Mientras que les caían las piedras llamaron nuevamente al CNP, pero les dijeron que era imposible que les enviaran un vehículo con dotación. Debido a la agresión no pudieron apagar el fuego, pero tal y como explicaban los propios bomberos la chatarra no expande las llamas, simplemente, los vecinos de la zona sufrirán las molestias por el humo. Pero como es lógico, no pudieron apagar el fuego debido a la agresión.