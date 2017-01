Alrededor de medio centenar de argelinos se han concentrado este mediodía en la Plaza de la Constitución en protesta porque no se les autoriza su salida hacia la Península. La pretensión que tenían los mismos era llegar hasta el Palacio de Justicia, pero las fuerzas policiales que les controlaban les indicaron que no se les permitiría seguir subiendo por el Paseo del Revellín en dirección al edificio judicial. Recordar que el grupo de argelinos residente en el CETI ya han protagonizado varias protestas en la Plaza de los Reyes denunciando que no reciben el mismo trato que los subsaharianos a la hora de agilizar sus salidas hacia la Península.