Últimamente me hago esa pregunta con demasiada frecuencia. Cada vez más.



En un mundo asolado por el terror de unos desgraciados que dicen actuar en nombre del Islam y cuyas principales víctimas siempre hemos sido los musulmanes, por activa o por pasiva, donde la ultra derecha aprovecha la más mínima ocasión para criminalizar a millones de personas en el mundo con su sucio dedo acusador, donde las personas de bien están demasiado calladas, donde algunos musulmanes con poder para influir al menos mediáticamente prefieren mirar a otro lado, los musulmanes y musulmanas de distintas partes del mundo nos encontramos permanentemente señalados.



Cada vez que ocurre algún trágico atentado se giran hacia ti esperando disculpas por algo que ni entiendes ni compartes.



Si lo haces, parece que te estás justificando.



Si no, parece que lo estás justificando.



Así que nos encontramos, hagamos lo que hagamos, en el punto de mira.



Y por supuesto, la población musulmana española, no estamos exentos de todo ello.



Muchas veces, temer que se nos acuse de victimistas por repudiar manifestaciones como las de Aguirre con motivo del dos de enero, hace que muchas personas se muerdan la lengua.



Pero no nos engañemos, el mensaje de Aguirre (que pretende obviar siglos de Historia en un tweet) visibiliza los prejuicios subyacentes en muchas mentes absolutamente retrógradas, ancladas en que cualquier tiempo pasado fue mejor (o que con Franco no pasarían estas cosas) ronda muchas cabezas, independientemente de que se atrevan a exteriorizarlo o no.



Es lo fácil.



Lo fácil siempre es pensar eso de que todos son iguales.



Porque me lo dice la tele, porque todas las bombas (espero que no se estropee mi ordenador al usar esta palabra) las explotan ellos, los musulmanes, qué leches, los moros esos que vienen na más que a invadirnos, a violar y someter a nuestras mujeres, que por lo visto tienen unas cuantas, que son todos unos machistas y todas unas sumisas….



Y por qué decantarse por lo fácil?



Por qué no pensar, reflexionar y evitar meter a millones de personas en el mismo saco?



Supongo que porque da miedo.



Debe dar miedo a quien se cree en posesión de la verdad absoluta ser consciente de que los demás, sean musulmanes, judíos, o no se identifiquen con ningún credo, sufren a diario las mismas alegrías y penas, comparten aficiones, sufren el mismo saqueo de las arcas públicas por sus malos gobernantes, (a ver si Aguirre dice algo de ello en su próximo tweet) y las mismas subidas de precios…..y así hasta un sinfín de cosas.



Debe dar miedo salir de la zona de confort, de lo que se enseña abierta o encubiertamente, romper esas cajoneras mentales que facilitan encasillar a las personas por su color o por su nombre, para darte cuenta de que allí donde nos pinchen, nos duele igual, porque ante todo y sobre todo, deberíamos ser humanos.



Uy, acabo ya, que he empezado con mis fantasías, ilusiones e ideales y eso, da miedo.



Acabo como solemos acabar de hablar muchas veces los musulmanes, con un AlhamduliLah por mis fantasías, ilusiones e ideales por un mundo mejor, no para mi ni para ti, si no por las próximas generaciones que necesitan crecer y vivir sin miedo del otro.