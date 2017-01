El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, vino a nuestra ciudad el pasado 9 de diciembre, tras producirse la masiva entrada de más de 400 inmigrantes subsaharianos. La visita del número dos de Zoilo era de agradecer y más en unos momentos como los que se vivieron en aquella jornada. Sin embargo, Nieto prometió que se debía reforzar la presencia de más miembros de la Guardia Civil en la valla y, sin embargo, casi un mes después no sabemos ni conocemos que se haya tomado alguna decisión por parte del propio departamento ministerial. No olvidemos que para lograr que se parara el intento de entrada del domingo tuvieron que intervenir los GRS que se encuentran en Ceuta y luego la Compañía de la Comandancia que es la misma que, por orden del delegado del Gobierno, ha estado también desplegada en la zona portuaria. Existen métodos para solucionar un refuerzo importante y aunque sabemos, de sobra, que hay una preocupación por parte del Gobierno en relación con la frontera de Ceuta, cuando las promesas se lanzan a los cuatro vientos no queda más remedio que cumplirlas. La situación no está nada fácil, porque se puede comprobar que la desesperación de la población subsahariana que intenta entrar es cada vez mayor y a este lado de la valla sería bueno que existiera un refuerzo de quienes están preparados para la realización de estas actividades más propias del orden público.