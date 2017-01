En los últimos minutos del día 1 y sin previo aviso, Elsa, cuyo nacimiento estaba programado para el día 26, se adelantó para ser la primera niña nacida en Ceuta el 2017

Cuando parecía que 2017 llegaba sin la visita de la cigüeña a Ceuta, rompiendo los esquemas de los que pronosticaban el primer nacimiento en la Ciudad Autónoma para ayer por la mañana, llegó Elsa, que se adelantó a la fecha prevista para su alumbramiento, el 26 del presente mes, para coronarse como la primera ceutí de 2017, según informó el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa.



La recién nacida que fue recibida por sus padres Eloy y Cristina a las 23.21 horas del día 1, una de las más tardías de España, llegó sin previo aviso, ya que según comunicó a este medio el Ingesa, en la tarde de dicho día no había ningún parto programado ni ninguna futura madre dilatando. Pero la segunda hija de esta pareja ceutí no podía aguantar más dentro del vientre materno y se presentó como el regalo de reyes adelantado de su felices padres. “Por la tarde comencé a tener muchos dolores y contracciones así que decidimos venir al hospital porque ya me ocurrió con mi anterior hija”, comentaba Cristina. Y es que a Elsa la esperará en casa su hermana mayor, Irene, que también fue sietemesina. No obstante la recién nacida, que protagonizó las imágenes más tiernas del final del día 1 de enero, vino al mundo con 2,480 kilos tras un parto natural y sin ninguna incidencia, según explicó su padre, Eloy, y desde ayer por la mañana descansa con su madre en una habitación.



Elsa ha comenzado la lista de nacimientos este 2017 en Ceuta, tras cerrar un año en el que el Hospital Universitario registró un total de 1.487 partos, según los datos facilitados por Ingesa, frente a los 1.096 de 2015, lo que supone un aumento del 35%. Con estas cifras remonta los datos de 2015 cuando se registró un 13,5% menos de nacimientos con respecto al año anterior. Con ello Ceuta vuelve a situarse según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Movimiento Natural de la Población como una de las pocas comunidades donde se ha registrado un aumento en el número de nacimientos.



Un año sin papeleos



Ha transcurrido ya un año desde que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta (Ingesa) facilita la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil sin necesidad, en la mayoría de los casos, de desplazamientos al juzgado como ocurría hasta diciembre de 2015, lo cual significa menos burocracia y la posibilidad de disfrutar del bebé desde el primer momento ya que los trámites a cumplimentar se simplifican. Una medida con una especial relevancia en Ceuta dada la alta tasa de natalidad que registra cada ejercicio.



Para su formalización, los padres tienen que entregar el “papel de partos y el DNI de la madre y de la persona que lo solicita al Servicio de Admisión” del propio Hospital Universitario donde las parturientas dan a luz, incluyendo los partos extrahospitalarios. “El mismo Servicio de Admisión tramitará la inscripción” de forma telemática, comunicó Ingesa.

Eloy disfrutará del nuevo permiso de paternidad

El padre de la recién nacida Elsa mostraba su gran entusiasmo y alegría con su nueva hija. “La llegada de un bebé es siempre motivo de alegría y estoy igual de entusiasmado que con la primera”, comentaba Eloy. Lo que sí cambiará para este veterano padre será el tiempo de descanso laboral por paternidad, ya que desde el día 1 está vigente el nuevo permiso del que podrán disfrutar todos los varones españoles que sean padres. El nuevo permiso de paternidad ya es una realidad y desde el primero de enero, los padres que lo deseen pueden disfrutar de cuatro semanas libres para cuidar a sus hijos, al entrar en vigor la nueva normativa del Gobierno que amplía a 28 días este tiempo de descanso laboral.



Más de 240.000 trabajadores podrían acogerse este año al nuevo beneficio familiar, según el cálculo que ha realizado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta los datos de años anteriores.



En realidad no es una nueva normativa como tal, sino que lo que el Ejecutivo ha hecho es no frenar, vía decreto, la aplicación de la Ley de Igualdad aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007. Este texto legislativo fijaba el horizonte del 1 de enero de 2011 como la fecha para que este permiso pasara de dos a cuatro semanas. Sin embargo, la crisis económica y la falta de presupuesto para hacer frente a esta medida obligó al Ejecutivo socialista a paralizar su aplicación hasta ahora.