La fundamentación para iniciar de oficio esta queja, se basa en la aplicación del artículo 14 de la Constitución Española al decir «Los Españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», y en el artículo 9 del mismo cuerpo legal, por el que se vincula a todos los poderes públicos la garantía y defensa de ese derecho a la igualdad, al asignarles el deber de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan y dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».



Por todo lo anterior, creemos que el gobierno de la Ciudad siempre ha abogado porque los recursos públicos para el fomento del deporte deben darse siguiendo “criterios de igualdad” , a no ser que se traten de subvenciones directas y que, por tanto, no haya que seguir el procedimiento previsto para el régimen de concurrencia competitiva. Si esto fuera así queremos que nos den una justificación in situ, exhaustiva, fehaciente de las razones por las que se otorgan estas cantidades.



El UB Ceuta, con cuatro equipos en las competiciones de la Federación Andaluza, Delegación Gaditana de baloncesto, consideraba el reparto inicial discriminatorio solicitando 40.000 euros, pero sus alegaciones han sido rechazadas y se queda con 24.000 euros. En cambios otros clubes , parecidos al nuestro, reciben por un equipo 18.000 Euros, otro 10.000 Euros y otros clubes con dos equipos 20.000 Euros, por no mencionar a los equipos de futbol o futbol sala, ya que eso es otro mundo.Por ello entendemos que sería conveniente observar la posible existencia de discriminación frente a nuestro club UNIÓN BALONCESTO CEUTA en las subvenciones deportivas a los equipos que compiten a nivel nacional.



Desde el club Unión Baloncesto Ceuta no nos oponemos a que los clubes de la ciudad de Ceuta reciban ayudas, sólo pedimos que el reparto sea equitativo y que se tenga en cuenta la gran labor que realizan los responsables de nuestros equipos al igual que lo hacen el resto de los clubes.



Como primera medida, el UBC va a suspender todos los entrenamientos de la primera semana del año y se meditará a la vuelta de las vacaciones escolares si se retira los equipos de las 4 competiciones.