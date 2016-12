Los vecinos de los bloques 1, 2 y 3 de Loma Colmenar denuncian la situación de seguridad que están atravesando

“No somos animales, no merecemos este trato denigrante por el que no podemos estar a gusto ni seguros en nuestras propias casas”, manifestaba a El Faro una adjudicataria de los nuevospisos de Loma Colmenar. Es la voz de toda la comunidad de vecinos que habita en los bloques del 1 al 3 y que se dirige a este medio “desesperada” ante la impotencia de ver cómo las autoridades y los diversos servicios públicos les dan la espalda ante los diferentes problemas cívicos que se suceden día a día en la zona.



Han transcurrido cuatro meses desde que los vecinos de estos bloques de Loma Colmenar habitan en sus nuevas viviendas. Unos pisos a lo que llegaron con “gran ilusión”, pero la vida en sus hogares se ha transformado en un auténtico infierno. “No estamos seguros ni en nuestras propias casas”, señalaba la portavoz que emite la queja. “Al principio llegué a la determinación que mientras ocurriese en la calle me encerraba en mi casa y me aislaba, pero ahora ya hemos pasado esa frontera”. La mujer explica que se trata de un grupo de jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y 15 años, encapuchados, los cuáles suelen dirigirse a horas más bien tardías y se sirven de los cantos de piedra presentes en la explanada anexa para atentar contra el mobiliario urbano y sus propias viviendas. “Son constantes los apedreamientos contra las ventanas y puertas. Mi casa tiene ya varios piquetes, pero el colmo llegó el día de Navidad cuando le dieron a mi niño en la cara estando en casa”, explicaba indignada.



Han sido constantes las llamadas a los cuerpos de seguridad y las demandas a la Ciudad, tanto por el vandalismo como por las deficiencias que sufren muchas viviendas, pero alegan los vecinos que “todos ellos miran hacia otro lado”. Comenta la demandante que días previos al 25 había llamado a la Policía: “Lo único que hicieron fue tomar los datos, pero yo no los he visto pasar”.



Por otro lado, tampoco cesan las quejas hacia la empresa de limpieza. “Desde que vivo aquí han estado tan sólo en una ocasión y porque pusimos un escrito”, declara. Aunque aquí no termina la situación de estos vecinos, que han sufrido robos y han comprobado que algunas viviendas sufren imperfecciones. “El estado de algunas viviendas no es normal, se filtra agua cada vez que llueve. Se cuela por los techos y grietas de los portones. Además no hay ningún ascensor en funcionamiento y habitan vecinos mayores y discapacitados”, manifestaba la demandante que, como voz de estos tres bloques, quiere hacer un llamamiento para que se les tenga en consideración. “A día de hoy temo por mi seguridad y la de mis hijos, merecemos vivir de forma digna y en paz, creo que no estamos pidiendo exceso”, expresaba.

Vandalismo, deficiencias y ocupación: Loma Colmenar

Han transcurrido tan sólo cuatro meses desde que las VPO de Loma Colmenar comenzaron a ser habitadas y en este breve período los inquilinos han vivido episodios de toda índole. El vandalismo en los bloques de viviendas estuvo presente casi desde el comienzo. En un primer momento lo padeció el edificio tanto en su interior como en el exterior, forcejeo de cerraduras, robo de llaves de luz o extintores, hasta el mobiliario externo se vio alterado. Pero esto fue sólo el aperitivo de lo que esperaba a los nuevos vecinos de la zona que desde entonces han sufrido robos en sus garajes hasta atentados contra el interior de sus viviendas. Se han percatado, a causa del temporal que acaeció a comienzos de diciembre, de las deficiencias que presentan estos nuevos pisos que se han visto afectados en las instalaciones eléctricas, calderas o trasteros.Y para rematar se han sucedido varios casos de ocupación ilegal en las viviendas. No obstante la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVICESA) tiene abiertos los expedientes correspondientes, y ya se ha desalojado una de la viviendas.