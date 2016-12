La consejera acusó de “demagogo” a Alí en el tema del dinero que se cobra por asistir a plenos

La consejera de Hacienda tachó de “demagogo” a Mohamed Alí al indicarle que “nosotros no cobramos por asistencia a plenos o comisiones, sino que tenemos un sueldo, pero estamos dispuestos a bajárnoslo, pero no tiene entonces exclusividad nadie. Soy la primera que me apunto”.



Y es que nuevamente el tema del dinero que cobran los diputados por asistencia a las sesiones plenarias siguen trayendo, año a año, el cambio de impresiones por parte de los partidos de la oposición.



En la respuesta ofrecida por la consejera Román se indicó que en el caso de la Colaboración Social se ha rebajado para el año que viene y que existe un ofrecimiento para analizarlo conjuntamente con todos los partidos de la oposición. Por otro lado, defendió el contrato de limpieza que se incluye en el presupuesto por un valor de cuatro millones de euros que “también supone creación de empleo, pero claro, contra peor nos vaya a nosotros, mejor les irá a ustedes. Es decir, contra más suciedad haya en Ceuta, mejor para Caballas y peor para el PP”.

Navieras



En el tema de las navieras comentó que existía una estrategia por parte de todo el pleno y que se había solicitado un informe a uno de los bufetes más prestigiosos que existe en España y que el mismo había solicitado que además se preparara un informe económico que sería de mucha ayuda cuando se pusiera encima de la mesa del Ministerio de Fomento.



En cuanto a la inversión que se realizará en la zona de Gran Vía-Jáudenes, quiso destacar que “nosotros no nos sentimos avergonzados por ninguna inversión, ni en el centro, ni en el Príncipe Alfonso”. Sobre las acusaciones de que no se cumplían muchos de los acuerdos que se toman en pleno y que son presentados por los partidos de la oposición quiso destacar, desde luego, que “son acuerdos voluntaristas y luego cuando los queremos poner en práctica, nos encontramos con que los técnicos nos dicen que no”. Tampoco se mostró muy de acuerdo que con un partida de cuatro millones de euros se puedan construir las mil viviendas que desea Caballas.



Además, quiso volver a añadir que desde su punto de vista no ha faltado el diálogo con la oposición a la hora de negociar las cuentas públicas para el año que viene.