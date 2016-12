El portavoz de la coalición Caballas explicó que el Gobierno del presidente Vivas no lleva en los Presupuestos ninguna medida para atacar los grandes temas que preocupan a los ceutíes

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Alí, presentó el presupuesto alternativo de su grupo político que estaba valorado en unos 30 millones de euros. Sin embargo, también aprovechó su disertación para culpar al Gobierno de Juan Vivas de que los problemas en Ceuta se estaban agudizando porque no les estaban dando soluciones. Hubo varias solicitudes como que no entendían las razones por las cuales no habían abierto la Oferta Pública de Empleo, incluso yendo a Madrid para explicar al Ministerio de Hacienda la situación de muchos de los servicios del Ayuntamiento, como consecuencia de las especificidades de nuestra ciudad. Dentro de esa relación volvieron a insistir en que mantenían que las dietas por asistencia a pleno y comisiones se debería quedar en 429 euros. Son partidarios de realizar un seguimiento de las distintas subvenciones que se conceden por parte del Gobierno de la Ciudad.



En otro apartado pusieron encima de la mesa que el Gobierno no llevaba en los Presupuestos ninguna medida para acabar con “la tiranía en el Estrecho” y no les parecía lógico el gasto que el Gobierno iba a realizar en el proyecto destinado a mejorar la fisonomía de la Gran Vía, Jáudenes y Plaza de África.



Esta redistribución del presupuesto lo centra Caballas en cuatro ejes: lucha contra el paro, lucha contra la exclusión social, cohesión territorial y social y acceso a la vivienda. El primero de ellos, la lucha contra el paro, está valorado en unos 8 millones de euros e introducen actuaciones como un Plan de Inversiones en los Polígonos del Tarajal, con un millón de euros; un paquete con cuatro medidas que están relacionadas con el turismo y el apoyo al comercio como un Plan de apertura de establecimientos los fines de semanas con 1 millón de euros, un Plan de gratuidad del barco vinculado al turismo con 500.000 euros, la creación de las Brigadas Turísticas con otro millón de euros y la misma cantidad para gestionar un contrato con una naviera para el abaratamiento del precio del barco. Dentro de estos apartados, Caballas también prevé la construcción de un Parque Tecnológico que lo valoran en 1.800.000 euros y un Plan Integral de Juventud con 1.500.000 euros.



Con casi 10 millones de euros establecen medidas dentro del eje de Lucha contra la exclusión social. Tres planes en este apartado con 7 millones de euros: Plan de Empleo para personas en riesgo de exclusión social (3 millones), Plan de Atención a Familias necesitadas (3 millones) y Plan ‘Ningún niño con menos de tres comidas calientes al día’ (1 millón). Prevén el incremento de partidas como el IMIS y el Alojamiento alternativo, con 500.000 y 700.000 euros respectivamente, además de una subida de la partida de Becas y Ayudas al Estudio con 1 millón de euros y la implantación de Becas Estudios y actividades complementarias con 500.000 euros.



Caballas también quiere un Plan de construcción de 1.000 viviendas públicas con un valor de 4 millones de euros, porque según explica el mismo Alí, “estamos en una legislatura donde no se va a edificar ni una sola vivienda destinada a las personas que lo necesitan”.



El cuarto y último eje que Caballas ha previsto en su presupuesto alternativo es el denominado de Cohesión Territorial y Social con un cantidad de 8 millones de euros. Cinco de ellos estarán para poner en marcha una Agencia para el Desarrollo Integral del Príncipe y otros 3 millones para un Plan de Inversiones en Núcleos Poblaciones Deprimidos.

Vivas dijo que era una vergüenza

Se produjo un verdadero conflicto con las votaciones de las distintas alegaciones. Al presidente de la Ciudad se le escapó: “ésto es una vergüenza”, porque se dejó el micrófono encendido. La secretaria general no daba a basto y al final le tuvo que echar una mano el director general de la Consejería de Hacienda, Juan Manuel de la Torre.

EN DETALLE

Príncipe Alfonso



Atender a las personas también



Alí vino a señalar que le parecen muy bien las inversiones en saneamiento y abastecimiento en el Príncipe, pero que también se deben atender a las personas, circunstancias que no hace el Partido Popular.

Gran Vía y Jáudenes



Considera que la inversión es un insulto



Quiso dejar muy claro el mismo Alí que no estaba en contra de la mejora de la zona de Gran Vía -Jáudenes, pero que lo que parecía un verdadero insulto hacia las personas que viven en barriadas que todavía no tienen ni saneamiento es que se vayan a gastar seis mil euros en una farola, o la compra de maceteros que valen cuatro mil euros o que traigan de la Península pequeñas piedras para construir un paso de cebra a unos precios desorbitados. No sería, desde luego, nada extraño que Caballas iniciara una campaña sobre esta inversión parecida a la que en su día comenzaron cuando se fue a realizar la última reforma del Paseo de la Marina Española, donde al final consiguieron su objetivo y se redujo en una gran parte el proyecto que se iba a ejecutar y que se había aprobado.