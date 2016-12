El PSOE acusa al Ejecutivo de Vivas de no exigir a las contratas que repongan el mobiliario que destrozan con sus obras

El consejero de Fomento, Néstor García, ha negado que por parte de la Ciudad Autónoma se beneficie a las empresas privadas en contra de los ciudadanos. Esta respuesta del responsable del área vino como consecuencia de una moción presentada por el PSOE, en boca de su diputada, Nuria Miaja. El objetivo de la propuesta socialista se centraba en la creación de una figura que, según señaló, ya existe en otros puntos de nuestra geografía y que es la del inspector de Obras. Para la diputada del Partido Socialista Obrero Español, con la puesta en marcha de esta figura funcionaria se lograría, por un lado, que se obligara a las empresas a restaurar los daños que sufre el patrimonio de todos los ceutíes en cuanto a acerado u otro tipo de infraestructuras durante la realización de una obra privada o pública y, en segundo lugar, que se cumpliera el período de ejecución establecidos en los pliegos de condiciones, circunstancia que tampoco se exigen y además, como reiteró Miaja, “nunca se sanciona a las empresas”.



La respuesta del consejero, además de la ya antes mencionada de defensa del interés general por encima de las empresas privadas, se centró en que, desde su punto de vista, las competencias que los socialistas quieren establecer para la figura del inspector de Obras son las que ya tienen, de acuerdo con la legislación, tanto los directores de obras o los responsables de contratos.



Volvió a insistir la misma Miaja en que si ella tiene pruebas fotográficas de los defectos que se producen en los acerados es porque no funcionan los trabajos de esos directores de obra o responsables de contratos y “desde luego no existe ningún control sobre lo que se hace de manera concreta”.



Por otro lado, el coordinador general y portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Alí, aprovechó esta moción de los socialistas para indicar que han detectado, desde siempre, una falta de cumplimiento de los pliegos y de los contratos, además de que no se realiza ningún seguimiento.



Y además, hizo un análisis de que han detectado que en inversiones tan importantes como son las ARI,s tanto de Santiago Apóstol como de los Rosales que no hay un responsable de seguimiento de las citadas obras, circunstancia que, desde su punto de vista, no es normal, dado que volumen de gasto que de los mismos que superan los cinco millones de euros aproximadamente.

El retraso de la ARI de Los Rosales por mayor control

Una de las denuncias que dejó caer Caballas en este punto de la sesión plenaria era que las ARI,s que tenían una gran inversión no contaban con ningún funcionario que fuera el responsable de su control. Esta circunstancia fue negada por parte del consejero de Fomento, Néstor García, quien vino a señalar de manera clara y tajante que no era verdad este punto. Por otro lado, indicar que como prueba de esos controles, confesó el consejero que el retraso en el inicio de las obras de la ARI,s de los Rosales se debe a que los técnicos de la Ciudad Autónoma han tenido una especial incidencia en la revisión del proyecto que les fue presentado por parte de la empresa adjudicataria de las obras. Explicó que ahora ya se han solventado todas las dificultades y se confía en que para después de las vacaciones de Navidad sea una realidad la inversión en la barriada de los Rosales que es esperada con gran impaciencia por parte de los vecinos. Destacar, por otro lado, que igualmente quiso analizar que ese proyecto había sido echado en varias ocasiones por los técnicos de la Ciudad por no estar de acuerdo con lo que había sido presentado.