Solo la oposición apoya un cambio radical en la política actual de seguridad que no secunda el Gobierno

Román acusó a los partidos de “demagogia”

La oposición en bloque apoyó ayer la propuesta de Caballas al Pleno de la Asamblea para exigir al Gobierno de la Nación un cambio radical en su política de seguridad, petición que chocó con la postura del PP que terminó por criticar la “demagogia” estilada al hablar de asuntos vinculados a la seguridad de partidos en la bancada opositora.



El concejal Juan Luis Aróstegui fue el encargado de defender este punto siendo especialmente duro con el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, al que presentó como una persona superada por los acontecimientos y del que dijo que se dedica a “cazar fantasmas” pensando que “la gente le tiene hincha”. Lo tildó además de “individuo desquiciado al que aplauden y protegen” culpando al PP de ser “cómplice de su gestión nefasta” en materia de seguridad. Hablaba Aróstegui desde el atril mientras el presidente Juan Vivas mostraba un semblante molesto por sus apreciaciones.



Caballas ha exigido medidas urgentes ante la situación de inseguridad por la que “estamos francamente preocupados” y de la que, dijo, únicamente no la ven “el delegado del Gobierno y la elite del PP. Esto es llamativo y peligroso”, advirtió el concejal, recalcando que la seguridad ciudadana es un “derecho social por excelencia” que está quebrado pero que sin él es imposible avanzar y que “ahora está en tela de juicio por una gestión deficiente”. “No quitemos importancia a lo que la tiene”, añadió.



Aróstegui fue especialmente duro con el presidente de la Ciudad al recordar sus últimas manifestaciones públicas en las que decía que cada vez entraba mayor delincuencia por la frontera del Tarajal. Según el concejal de Caballas, lo que hizo Juan Vivas no es otra cosa que criminalizar. “Hay que tener cuidado” con estas apreciaciones “porque la vida nos pone a cada uno en nuestro sitio. El PP no se tiene que dejar llevar por la marabunta de un puñado de votos. Tienen que exigirle al delegado que actúe y no cerrar filas” en torno a él, insistió, poniendo como ejemplo una hilera de sucesos mediáticos y recientes tras los cuales no ha existido implicación ni de marroquíes ni de menores extranjeros.



Caballas denunció que la única salida del PP para negar el sentimiento de inseguridad real que hay en la calle haya salido destacar que ahora se registran los mejores datos desde hace 12 años, “solo les faltó decir que si los ciudadanos somos idiotas”, espetó.



La coalición aprovechó su propuesta plenaria para reclamar más plantilla, mejor coordinación y planificación. PSOE, MDyC y C’s respaldaron su propuesta, aunque en el caso del partido de Fatima Hamed puntualizaron que no se debe vincular delincuencia con determinados colectivos, por ejemplo los más pobres.



La popular Susana Román tildó de demagogos a la oposición acusándoles de montarse “al lomo de un caballo desbocado” ante una hilera de sucesos “anormales en el tiempo” que se están produciendo en Ceuta, citando expresamente que la situación de inseguridad se da en todo el mundo, poniendo como ejemplos lo ocurrido en Berlín o el control que se está teniendo en Madrid con la salida de las carrozas de los Reyes Magos. Una de las frases que más impacto ocasionó fue la acusación de Román al decir que la muerte del joven Yassin de 18 años “ha venido como anillo al dedo” a algunos partidos, lo que desató la crítica de Caballas, quien advirtió de que esta expresión no esconde más que un “argumentario débil”.



Román insistió en que el de la seguridad es un tema difícil pero dejó claro que se está trabajando defendiendo, en nombre del PP y del Gobierno local, la gestión del delegado del Gobierno “que trabaja por la ciudad de forma seria y coherente”. Insistió Román en que se trabaja y se “empatiza” con la calle pero que lo que está pasando no se arregla de la noche a la mañana. “Está todo el mundo preocupado”, pero “tenemos un plan diseñado” y les pedimos que “esa demagogia la conviertan en propuestas de verdad”. Aróstegui le criminó su actitud y le advirtió que su partido no juega “con las cosas de comer” culpando al PP de no querer rebasar la línea roja en su crítica al delegado del Gobierno. “Pecan de soberbia, no entienden ni atienden, ni rectifican, están en su atalaya de prejuicios. Nosotros al menos defendemos nuestros principios aunque nos partan la cara”, espetó.

“Ustedes no tienen voluntad ni de informarnos de lo que hacen”

Jose María Mas intervino por el PSOE en la interpelación presentada para que el Gobierno explicara qué nuevas medidas se iban a adoptar en materia de seguridad. Mas criticó, tras el ofrecimiento de su partido a colaborar en todo, que no hay “voluntad ni de informarnos” de nada cuando se trata de asuntos complejos o delicados como es el caso de la seguridad. De igual manera el socialista se quedó con las ganas de saber si tras la última visita del secretario de Estado de seguridad a Ceuta se habían abordado asuntos relacionados con este ámbito, algo que la propia Susana Román no pudo responderle porque, tal y como confesó, esa visita fue expresamente por asuntos de inmigración y lo interno abordado lo desconoce.