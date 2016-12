García dice que el proyecto de la Gran Vía no tiene presupuesto y avanza que el 93% de las inversiones irán a las barriadas

El debate político entre el Gobierno local del PP y Caballas volvió a girar ayer en el Pleno en torno al eje centro-periferia a cuenta de una interpelación de la coalición en relación con “diversas cuestiones sobre el proyecto de obras en la Gran Vía y sus aledaños”, iniciativa que según Ali absorberá hasta 6 millones con desembolsos “escandalosos” en elementos ornamentales, algo a su juicio “inaceptable” cuando hay zonas “que carecen de equipamientos y dotaciones básicas”.



El consejero de Fomento, Néstor García, explicó que la actuación programada en la Gran Vía, Jáudenes y Plaza de África todavía se está empezando a diseñar, por lo que no tiene un presupuesto ni aproximado, y se extendió en que “frente a la polémica recurrente e interesada entre centro y periferia hay que decir que las inversiones deben ir y van a toda Ceuta”. “Prueba de ello es el Plan de Inversiones, que destinará más de 13 millones de euros al Príncipe, el triple que al centro, para obras de saneamiento, accesibilidad, nuevos espacios públicos, dos campos de fútbol-7 con césped artificial y un centro formativo…”, comparó el miembro del Ejecutivo local, que además incidió en que “solo el 7% de los 75 millones que contempla el Plan en inversiones irán a la zona centro mientras el 93% restante se dedicará al resto de la ciudad en nuestra política de actuar donde hace falta y la ley lo permite”. Por añadidura, avisó de que “aquí no hay barriadas sin equipamientos básicos sino, en todo caso, asentamientos ilegales y legalizarlos no parece la mejor forma de combatirlos”.



La alusión encendió a Ali, que recordó al consejero que tirar esas casas irregulares conllevaría tener que reubicar a sus ocupantes, a lo que no está dispuesto el Ejecutivo: “Regalarle casas a quien hace obras ilegales sería hacer un flaco favor a quienes pagan sus impuestos y cumplen la ley”, replicó García.



El líder de Caballas “tomó la palabra” al titular de Fomento: “Hagan cumplir la ley y combatan desde ya las ilegalidades pero también la construcción de áticos irregulares en el centro, que los tenemos muy cerca de aquí, y los colegios que incumplen la normativa urbanística”, exigió Ali al consejero desde la convicción de que “eso también es ley pero ustedes tienen una fijación característica del PP: hablan de la normativa pero parece que la aplican solamente de Puertas del Campo para arriba”.



García negó la acusación del localista asegurando que “una de las primeras” actuaciones de la “prioridad política” en la que se ha convertido acabar con las obras fuera de ordenación “se ejecutó en un ático de calle Velarde”.

Locales sociales



El consejero de Fomento detalló ayer, en este caso a pregunta del MDyC, que 39 asociaciones de vecinos ya tienen local social y que a las que carecen de él, como Villajovita, Vicedo Martínez o Loma Colmenar, las mencionadas por Fatima Hamed, se procurará atenderlas en función de la existencia de espacios y disponibilidad.