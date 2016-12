El presidente ceutí mantiene que la ley les permite actuar en la zona del puerto

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, manifiesta que está seguro de que no habrá conflictos entre la Policía Portuaria y la Policía Local, una vez que por parte de este Cuerpo se ha comenzado a patrullar en la Avenida Muelle Cañonero Dato a petición de la propia Autoridad Portuaria. En relación con anteriores conflictos sucedidos entre ambos Cuerpos por diferencias en cuanto a las competencias señala que lo “principal es la buena voluntad de todos. Debemos tener en cuenta que la seguridad es una cuestión de todos, tanto de los ciudadanos, de los medios de comunicación y, por supuesto, igualmente, de las instituciones”.



No olvidemos que la presencia de policías locales en la Avenida Muelle Cañonero Dato ha sido aprobada por la Consejería de Gobernación, una vez que llegó la petición de la Autoridad Portuaria. Sin embargo, han existido protestas, tanto por un lado del PSOE, como de policías portuarios. El presidente Vivas quiere dejar muy claro que “lo importante son los ciudadanos, pero debemos respetar, ya que es lógico, las opiniones que puedan verter los partidos de la oposición o algún sindicato”. Se muestra seguro de que “nos ampara la ley” en intervenir en zona portuaria y lo que estamos haciendo es dar respuesta a una petición que nos ha llegado desde el mismo puerto, a través de su presidente que es la máxima autoridad de la institución”. El propio presidente reconoce que los agentes de la Policía Local no únicamente se dedican a controlar el tráfico o al cumplimiento de las ordenanzas municipales, sino que “también realiza una labor preventiva de seguridad ciudadana”.



La actuación de los agentes de la Policía Local en el puerto se va a realizar desde la rotonda de Pepe Caballas hasta el final de los almacenes de la ampliación del Muelle de Poniente donde se encuentra Almacenes San Pablo. El mismo presidente define esta zona “como muy sensible, con una gran importancia desde el punto de vista comercial y, por tanto, de la creación de empleo. Lo que sí pueden estar seguros los ciudadanos es que si otra institución nos pide ayuda, beneficiando a los ciudadanos y no existe ningún contraindicación legal, seguro que vamos a prestar esta ayuda”.



También se le preguntó al presidente de la Ciudad sobre qué medida se había tenido que adoptar de retirar patrullas de la Policía Local para atender en estos momentos la petición que les ha llegado desde la Autoridad Portuaria. Sobre este particular fue muy claro al afirmar que “nosotros no somos los que dirigimos a la Policía Local. A la Consejería de Gobernación llega la petición de la Autoridad Portuaria, se evalúa y se considera políticamente que debe ser atendida como no puede ser de otra manera. A partir de ese momento le pasamos la información a la Jefatura de la Policía Local y es ésta la que se encarga de establecer los turnos y como mover a los distintos agentes”.



De todas maneras también insistió en que la Policía Local “debe tener cintura y adaptarse a las distintas necesidades que se producen en Ceuta en cada momento, como así lo hacen”.