Vivas no se quiere pronunciar hasta que sea presentado en el Consejo de Gobierno

El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha confirmado la noticia adelantada durante estos últimos días en el sentido de que quiere contar con un director general en su Consejería . En comparecencia ante los medios de comunicación, el primero en contestar a la pregunta de los medios fue el presidente Vivas, quien aludió a que el director general no estaba nombrado, “pero nada más que puede nombrarlo el Consejo de Gobierno y mientras no se produzca la presentación de esta idea por parte del consejero no me voy a pronunciar. Debe plantearnos el nombramiento y algo tendremos que decir al respecto”.



Hachuel estableció que lleva dieciocho meses sin un director general en Gobernación y cree que “ya ha llegado el momento ante las acciones que tenemos hasta el final de la legislatura como es la reestructuración de la Policía Local, la reforma del edificio del polifuncional, la puesta en marcha de las nuevas instalaciones del 112 y también la colocación de cámaras para tráfico y seguridad”. A pesar de ello, dijo que la propuesta le correspondía presentarla a él, pero que prefería meditarlo despacio.



Indicar que este medio ha publicado que quien se haría cargo de la Dirección General de Gobernación será el coronel de Artillería, Antonio Carrión, que fue la persona que puso en marcha en la base de Bétera el Batallón de la Policía Militar en nuestro país.