Solo la oposición apoya un cambio radical en la política de seguridad

Román acusa de demagogia a la oposición

La oposición en bloque ha apoyado la propuesta de Caballas al Pleno de la Asamblea para exigir al Gobierno de la Nación un cambio radical en su política de seguridad, petición que ha chocado en bloque con el PP que ha terminado por criticar la “demagogia” estilada al hablar de asuntos vinculados a la seguridad.

El concejal Juan Luis Aróstegui ha sido el encargado de defender este giro siendo especialmente duro con el delegado del Gobierno, del que ha dicho que se dedica a “cazar fantasmas” pensando que “la gente le tiene hincha”. Lo ha tildado además de “individuo desquiciado al que aplauden y protegen” culpando al PP de ser “cómplice de su gestión nefasta” en materia de seguridad.

Caballas ha exigido medidas urgentes ante la situación de inseguridad por la que “estamos francamente preocupados” y que únicamente no la ven “el delegado del Gobierno y la élite del PP. Esto es llamativo y peligroso”, ha advertido, recalcando que la seguridad ciudadana es un “derecho social por excelencia” que está quebrado. “No quitemos importancia a lo que no lo tiene”, ha añadido, criticando al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, porque, dice, ha criminalizado a determinados colectivos al indicar que muchos cruzan la frontera del Tarajal para delinquir. “Hay que tener cuidado” con estas apreciaciones “porque la vida nos pone a cada uno en nuestro sitio. El PP no se tiene que dejar llevar por la marabunta de un puñado de votos. Tienen que exigirle al delegado que actúe y no cerrar filas”.

Caballas ha pedido más plantilla, mejor coordinación y planificación. PSOE, MDyC y C’s han respaldado su propuesta, aunque en el caso del partido de Fatima Hamed han puntualizado que no se debe vincular delincuencia con determinados colectivos, por ejemplo los más pobres.

La popular Susana Román ha tildado de demagogos a la oposición acusándoles de monterse “al lomo de un caballo desbocado” ante una hilera de sucesos “anormales en el tiempo” que se están produciendo en Ceuta, citando expresamente que la situación de inseguridad se da en todo el mundo. Una de las frases que más impacto ha ocasionado ha sido la acusación de Román al decir que la muerte, ayer, de un joven de 18 años “ha venido como anillo al dedo” a algunos partidos, lo que ha desatado la crítica de Caballas, quien ha advertido que esta expresión no esconde más que un “argumentario débil”.