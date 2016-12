El presidente Vivas no entiende las protestas que se han producido después de anunciarse que la Policía Local va a colaborar en tareas de vigilancia en la Avenida Muelle Cañonero Dato, a petición del presidente de la Autoridad Portuaria. Señala que lo importante “no es un Cuerpo de seguridad u otro, sino que lo importante son los ciudadanos, porque no olvidemos que se trata de una zona que tiene un gran número de visitantes de manera diaria”.



Sobre antiguos conflictos de competencias que se han llegado a producir entre policía locales y portuarios, el presidente Vivas indica que no hace falta aplicar ningún protocolo, porque “el protocolo debe ser la buena voluntad”.



Del mismo modo, en esta comparecencia realizada por el presidente Vivas tras la presentación de los vehículos de Bomberos, se habló igualmente del nombramiento de un director general de Gobernación. El presidente quiso indicar que esa competencia es del consejero que es quien debe presentarlo al Consejo de Gobierno y que mientras no se produzca ese hecho no se va a pronunciar. El propio Jacob Hachuel indicó que lleva un año y medio en el cargo y que no cuenta con un director general, entendiendo que hace falta este nombramiento porque por delante tienen un gran número de temas pendientes como la reorganización de la Policía Local, reforma en el edificio polifuncional, las nuevas instalaciones para el 112 o la instalación de cámaras para el tráfico y la seguridad.