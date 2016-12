Es posible que tu seas de los que sienten miedo ante las nuevas tecnologías en alguna de sus variedades. Desde una ligera inquietud hasta una imposibilidad de estar cerca de una máquina, pasando por el recelo a no ser capaz de controlarla.



El miedo ante las nuevas tecnologías no es nuevo. Siempre que han aparecido en escena lo han hecho con un miedo a medida, porque una máquina es la materialización de un cambio, y ante cualquier cambio se siente, como mínimo, inquietud.



A lo largo de la historia, la tecnología ha sido una de las producciones culturales presentes en los cambios sociales. Lo fue la escritura, la máquina de vapor, la televisión, el ordenador, los smartphone, etc.



El miedo ante las nuevas tecnologías recibe el nombre de tecnofobia. No se trata de un miedo irracional, también se refiere principalmente al rechazo a las nuevas tecnologías, generalmente está justificado y no necesita ser curado como sí sucede con las fobias en general.



Los tecnofóbicos rechazan las tecnologías modernas, y suelen justificar su manera de actuar y de pensar diciendo que la dependencia de las tecnologías modernas puede ser dañina para las personas, tanto desde el punto de vista emocional como físico.



La existencia de la tecnofobia es la causante de encontrarnos con analfabetos tecnológicos (personas incapaces de manejar un ordenador o un teléfono móvil).



El miedo que deberíamos tener no es a las nuevas tecnologías, sino a la sociedad que las produce.



No es el momento de plantear qué podemos hacer para evitar que los ordenadores y dispositivos móviles estén tan presentes en nuestra vida, sino para preguntarnos por qué y cómo llegaron, qué reflejan de nuestro modo de vida y qué vamos a hacer con todos ellos.



Cuando se habla de nuevas tecnologías y de jóvenes, las palabras que más se escuchan son peligro y adicción. Los adultos no se dan cuenta que la parte más vulnerable de la sociedad no son los más jóvenes, sino los que no saben nada de las nuevas tecnologías, y peor aún, los que no quieren saber nada de ellas.



Perder el miedo al ordenador o dispositivos móviles es la lección que hay que aprender de los más jóvenes, que han conseguido usarlas para relacionarse y socializar más rápido y con más personas.



Y todo, de una forma natural, porque, al fin y al cabo, ¿cómo pueden tener miedo de algo que sus padres o profesores han puesto a su alcance y que les permite relacionarse permanentemente con sus amigos?



El antónimo de la tecnofobia es la tecnofilia, es decir, el gusto por las nuevas tecnologías.