Ahora que el Gobierno ha encontrado, por fin, un lugar definitivo para la instalación del 112, con todos los cambios que para ello se han previsto, no parece normal que el edificio donde se ha decidido su ubicación continue con otro tipo de dependencias municipales. Estamos hablando de un 112 que, busca por encima de otras consecuencias, la centralización de todos los servicios de emergencia que existen en nuestra ciudad y que incluyen el propio que funciona con dependencia del Ayuntamiento, pero también el 091 del Cuerpo Nacional de Policía, el 061 del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o el 062 de la Guardia Civil. Además, casi todos los centros de emergencia que funcionan en nuestro país cuentan con una serie de medidas de seguridad en sus instalaciones que, por supuesto, las tienen en solitario. Con la que está cayendo en el mundo actualmente y en una ciudad tan especial como es Ceuta, no sería bueno que una vez realizado el esfuerzo para esa centralización no hagamos las cosas bien por una vez y sin que sirva de precedente. Todos sabemos de la importancia que en el mundo moderno han tomado los servicios de emergencia y no vayamos a terminar haciendo una chapuza.