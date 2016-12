El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado indicaciones a los miembros de su equipo de Gobierno para que tengan una presencia física en nuestra ciudad y para que dispongan de dotaciones económicas para atender las necesidades de Ceuta y Melilla. Son dos hechos, de los que realmente sólo uno es noticioso ya que durante la anterior legislatura no se echó de menos prácticamente a ningún ministro en nuestra ciudad. Y luego el ritmo de visitas, al menos en lo referente a secretarios de Estado y responsables en escalafones inferiores, se mantuvo imperturbable en la ‘mini legislatura’ durante la que el Gobierno permaneció en funciones.



En un caso, porque las obligaciones económicas no lo permitían, en otro, porque se trataba de Ejecutivo sin capacidad política para tomar decisiones más allá de las establecidas por la ley para un Gobierno en sus circunstancias, esos viajes se concretaron en muy pocos resultados tangibles.



Ahora, por el contrario, aunque las limitaciones no hayan desaparecido totalmente, las posibilidades son otras. La situación económica ya no aprieta tanto como cuando la prima de riesgo se convirtió en un asunto habitual en las conversaciones diarias. Ni el Consejo de Ministros está atado de pies y manos, aunque sus iniciativas legislativas deban obtener el visto bueno de un Congreso de los Diputados donde no disponen de mayoría absoluta.



Con esos nuevos márgenes de maniobra y con las indicaciones recibidas del presidente Mariano Rajoy, las futuras visitas de ministros, secretarios de Estado y demás responsables de la Administración central deberían servir para empezar a concretar proyectos, para convertir los compromisos en hechos y para materializar las buenas palabras en soluciones que, en muchos casos, Ceuta lleva años esperando.



En unas semanas, cuando a la vuelta de las navidades tengan lugar los primeros viajes, podremos comprobar si los ministros y secretarios de Estado vienen con las necesarias partidas presupuestarias en su cartera para atender las necesidades de nuestra ciudad. Ésa ha sido, al menos, la indicación que han recibido del presidente Rajoy, según explicaron el ministro de Hacienda y el de Educación a la delegación ceutí con la que se reunieron la pasada semana.