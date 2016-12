La institución está a expensas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado

A punto de concluir el mes de diciembre, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta (Ingesa) ha informado de que no puede confirmar la cuantía económica con que contará la institución para el próximo año. Una incertidumbre en la que el organismo se mantendrá hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, tal y como afirmaron desde la institución responsable de la sanidad asistencial. Las actuales cuentas del Estado, las de 2016, se prorrogarán automáticamente el 1 de enero de 2017, hasta que el Gobierno estatal presente un proyecto en el Congreso, y se tramite en el Parlamento en los meses siguientes hasta su aprobación definitiva. Aún no hay fecha para su conformidad en el Consejo de Ministros, sin embargo, algunos medios nacionales apuntan a que recibiría luz verde ministerial este viernes 30 de septiembre. La primera prueba de fuego de la legislatura llegará con la presentación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos en el Congreso. En caso de que la oposición forme un frente común, éste podría tumbar las cuentas esbozadas por el Ejecutivo. Un rumbo que podría acabar con un nuevo bloqueo político como el que ha tenido a España sin Gobierno durante prácticamente un año. Los últimos datos presupuestarios proporcionados por Ingesa datan de 2015, cuando las partidas ascendieron a un total de 102,6 millones de euros, un 2,33 por ciento más que en 2014. En Atención Especializada, hubo un incremento de un 2,79 por ciento respecto al ejercicio anterior, y en Atención Primaria fue de un 1,7 por ciento. No obstante, tanto desde la Dirección Territorial como la Gerencia de Atención Sanitaria, ambas de Ceuta, siempre se ha ensalzado la sensibilidad de Servicios Centrales en Madrid hacia la ciudad autónoma, de modo que esperan un “ligero incremento de la partida presupuestaria” en los mismos términos que viene sucediendo desde que el Partido Popular está en el Gobierno de la nación, tal y como planteó Fernando Pérez-Padilla en declaraciones anteriores a este periódico.

Hacienda tiene que autorizar las nuevas plazas

Las plazas cuya creación estaba prevista en el marco del nuevo Contrato de Gestión están en el aire. Estas nuevas acciones tienen que recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda, una autorización que no llegará hasta que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado, explicó Ingesa. Las seis plazas presentadas por la institución corresponden a tres de Enfermería y una de facultativo especialista en Psiquiatría –todas en Especializada– más otra de Enfermería y una de médico –Primaria–.