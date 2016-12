Un guardia civil alcanzado por una piedra, agentes marroquíes que no buscan al agresor, colas, denuncias de agresiones sexuales, críticas por el cierre del Biutz… una jornada más en la frontera

Lamentablemente los continuos colapsos en la carretera de la frontera se han convertido en habituales. Lo que no es normal se termina aceptando, las eternas colas conviven ya con la rutina del día a día. Ayer, última jornada antes del parón oficial del Biutz con motivo de las fiestas, la acumulación de porteadores en la playa se tornó en problemática. Marruecos no permitía la entrada de las mujeres con bultos mientras los vehículos cargados de mercancía empezaban a formar las primeras colas, lo que terminó por forzar la salida de todas ellas hacia territorio marroquí ante la pasividad de las autoridades aduaneras. Un componente de la Guardia Civil resultó alcanzado por una piedra al intentar mediar para descongestionar la zona masificada en el punto internacional. Marruecos no dio paso alguno para localizar, identificar o detener al agresor que se encontraba en su territorio.



La comunicación de autobuses, ambulancias, vehículos de servicio público y particulares fue imposible debido a las largas colas, protagonizadas por vehículos de porteadores cargados de bultos. La Policía Local intentaba controlar un tráfico bloqueado incapaz de avanzar, desesperante para todos los que, de nuevo, se veían atrapados en el paso.



Es la lectura del día a día. No se recuerda una etapa con tanta presión, con tal desconcierto, con un caos constante al que resulta imposible ponerle punto y final. Más allá de esta escena asoman las denuncias que nunca quedan claras, historias de presuntas agresiones sexuales que caen en un limbo de vergüenza y falta de seguridad.



Una porteadora denunciaba esta misma semana haber sufrido una agresión sexual en la playa, cometida presuntamente por otro marroquí. De la misma dio parte a los agentes de la Guardia Civil que están en la frontera, quienes procedieron a la detención del supuesto implicado. Puesto a disposición judicial, quedó en libertad al no sostenerse la declaración de la fémina. Casos como éste se reproducen de forma constante en un entorno en el que nada funciona como debiera, en el que parece que todo vale.



Las funciones de las fuerzas de seguridad caen en saco roto ante el desaguisado producido en una carretera convertida en ratonera cuya sangría circulatoria termina afectando a las demás conexiones con barriadas y con el propio Hospital Universitario.