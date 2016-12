El miedo es la falta de tranquilidad producida por un estímulo exterior que nos hace ponernos nerviosos y nos desestabiliza. Lo normal es lo que nos encontramos todos los días en nuestro entorno. Todo lo que nos saca de nuestras casillas es anormal y nos pone contra la pared produciendo una alteración en nuestra conducta. Recuerdo una reunión en una casa en la barriada de Zurrón, donde unos pocos de aficionados nos concentramos para experimentar con un “juego” que era la ouijar. Pero aquel día fue uno de los que más miedo pasé y por eso creo recordarlo con una fuerza bestial. Sirva de advertencia para los que quieran experimentar con algo tan serio como es la ouijar y que no tengan un maestro de ceremonia con dotes de horas dedicadas a este menester, ni los estudios requeridos.



“Era una noche lluviosa, pero la curiosidad, la oportunidad, las ganas y la convocatoria se dieron la mano para que todos los que fueron invitados se presentaran pasadas las diez de la noche. La verdad que éramos muchos, tuvimos que ir a la casa de uno de ellos por sillas, pero aún así tuvimos que sentarnos más de uno en el suelo y otros quedarse de pié. Muchos no habíamos tenido la oportunidad de entablar vínculos con este arte y por eso uno de los intervinientes empezó a introducirnos en cómo funcionaba. “Tenemos un tablero donde a la derecha pone “SI”, a la izquierda “NO”, y arriba todas las letras del abecedario. En medio ponemos un vaso, de ahí el nombre científico de vasografía, y todos los intervinientes ponen la yema del dedo índice sobre él, el vaso como es lógico. La voz cantante habla diciendo por favor que si algún espíritu que se quiera manifestar que se manifieste. Todos deben de cerrar los ojos concentrarse e intentar no pensar en nada ya que lo único que tenemos que advertir es que los espíritus son capaces de leer nuestras mentes y pueden utilizar los datos que estamos revelando en nuestros pensamientos para podernos dar datos falsos. Se advierte que nadie tire del vaso, ni intente hacerlo. Estuvimos muchos minutos sin que se moviera el vaso, debido creo a la vigilancia que nos marcamos unos a los otros. Ya conocíamos los fraudes que podían pasar. Pero de repente empezó a moverse y comunicar con un ímpetu muy fuerte. Se empezó a preguntar por el nombre del “ente” y no quiso dar pistas. Nos reveló que él había sido una figura en el mundo y que por ello se tenía que escudar. Nos dijo que las guerras no valían para nada y que teníamos que unirnos y entablar conversaciones para que no se formara lo que hubo antaño. Y se fue sin podernos despedir. Intentamos que volviera pero no entró nuevamente. Entonces quitamos los dedos del vaso y de repente se abrió la ventana que daba al salón y las pocas velas que teníamos por iluminación se apagaron, las cortinas se extendieron por todo el habitáculo y todas las personas que se encontraba allí empezaron a gritar con todas sus energías, rápidamente el dueño de la casa conjuntamente con mi ayuda cerramos la ventana y encendimos las luces de la estancia. Los comentarios fueron varios. Unos decían que la presencia quería despedirse de nosotros. Otros que la climatología fue la causante del hecho y los demás nos quedamos en el limbo”.



Con este relato apuntillo que no jueguen, ni experimenten en algo tan serio como lo paranormal. Busque ayuda en las personas iniciadas que estarán encantadas en asesoraros.