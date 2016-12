No hay acuerdo con Asián y el club apostará por el astigitano

La AD Ceuta FC elegirá finalmente a Juan Ramón como relevo de Pepe Masegosa en el banquillo y sería anunciado el próximo lunes.



El que fuera ex del San Fernando, además de los malos resultados en una muy irregular primera vuelta, fue condenado por la mala relación con los pesos pesados del vestuario. Hombres como Ernesto (en la grada en el último partido del técnico en Ceuta), Prieto o Segura, entre otros, no querían al entrenador, lo que unido a los resultados acabó por dejar fuera al entrenador sevillano.



De poco sirvió el apoyo de futbolistas como Ismael ‘Maruja’, el que está más en forma y que dedicó a Masegosa el gol del empate en el partido ante el Recreativo B, el de la despedida del entrenador. Ya estaba condenado por el resto del vestuario, más amigo del paternalismo de Asián o el apoyo incondicional de Juan Ramón.



El primero se presentó como la principal opción para ocupar el banquillo, pero los motivos económicos se interpusieron.



A pesar de que el ex entrenador de la AD Ceuta FC y el último técnico que ha llevado al representante caballa en Tercera División a un play-off no paró de recibir abrazos el pasado miércoles al llegar al ‘Murube’ como director deportivo del San Roque, finalmente no hubo acuerdo entre ambas partes.



Hay que recordar además que Asián se marchó de su etapa en Ceuta sin cobrar una cifra que no le pagó la anterior directiva, con Pepe Gil en la presidencia.



Es por eso que Juan Ramón ha tomado el relevo en la carrera por ocupar el banquillo, y será anunciado con casi toda probabilidad como entrenador de la AD Ceuta FC el próximo lunes.



El que fuera jugador de la extinta Asociación Deportiva Ceuta dirigió al equipo el pasado curso y fue destituido por el club tras perder en el feudo de la UB Lebrijana en la jornada 23. En esos momentos el equipo era sexto, a cinco puntos del play-off.



Su buena relación con la plantilla, ya que es un defensor de los jugadores, recibe el beneplácito de los veteranos del equipo blanco, que regatean así la disciplina de un Pepe Masegosa que nunca terminó de cuajar en el vestuario a pesar de su innegable capacidad como entrenador.



El equipo, que estará de vacaciones hasta finales de año y puede que hasta principios del próximo, tendrá para entonces nuevo técnico en el banquillo.