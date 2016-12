Un saludo a todos los funcionarios afectados por Hacienda y más a sus familias que están sufriendo opr las injusticias que tienen que pagar y que no llegan a entender por qué seguimos aquí. Feliz Navidad.



En primer lugar os diré que son muy pocos los que nos apoyan sean del organismo que sean, solo nos tenemos nosotros y tenemos que ser fuertes todos para seguir adelante y agradecer la autentica colaboración de la ASOCIACION DE AFECTADOSX HACIENDA, que son los únicos que se están preocupando, por todas estas INJUSTICIAS.



Que lo mismo que HACIENDA NO SOMOS TODOS los funcionarios NO SOMOS TODOS, hay muchos que se alegran de nuestras desgracias, porque a ellos no le llegara ninguna NOTIFICACION, y están al margen y retirado de nosotros.



A otros les llega la notificación y no dicen nada, ni lo comenta, pagan y se callan ellos mismos se creen que son unos DEFRAUDADORES, cuando el FRAUDE FISCAL, lo comete HACIENDA contra nosotros.



No hemos sido bien recibidos en esta Ciudad, al parecer nadie nos quiere aquí, somos unos defraudadores, por trabajar en CEUTA y hay que decirle a los ciudadanos de Ceuta que nosotros si pagamos hacienda como cualquier contribuyente, que piensen que venimos a trabajar y no contribuimos pagamos el IRPF como cualquiera nosotros si contribuimos con HACIENDA.



Al redactar este escrito es porque leo constantemente en los periódicos tantas burradas y tonterías por parte de políticos sindicalistas y empresarios, no mentir tanto los ciudadanos quieren respuestas no promesas, se gastan el dinero del contribuyente en hacer nuevas reformas, proyectos y otras eventualidades y como ninguno de ellos van a los supermercados no ven las personas voluntarias en las entradas pidiendo comida para las familias necesitadas, que pena de país, hasta donde nos vais ha llevar, todo falso, todo mentiras, han perdido la dignidad solo piensan en ellos y en el dinero, estos no son españoles son subastadores y se alianza entre ellos como parejas de hecho.



Lean estas palabras que leí en el periódico EL FARO, los funcionarios con destino en esta Ciudad, lo mejor que pueden hacer, es pedir DESTINO Fuera dejar plaza libre, para otros que deseen vivir en Ceuta, que inteligencia.



UNA ALIANZA Y UNA MEDALLA HABIA QUE DARTE. Por que tenéis empresas en Ceuta y los trabajadores tienen que venir de la Península.



Y estas otras quien cobra un plus de residencia o se beneficia de las deducciones fiscales, ha de vivir en la ciudad, como forma de promover el desarrollo ENDOGENO y de impedir que haya CEUTIES, que quieran venir y no pueden porque hay FUNCIONARIOS nominalmente trabajando pero no RESIDIENDO.



A este le daba yo no una medalla la ciudad haber que puede hacer el y sus colaboradores sigue metido en su burbuja no sale de ella, menos mal que dice que somos Funcionarios nominalmente trabajando, al menos somos personas FISCALES.



Haber si algún día nos enteramos quienes fueron los autores de las puñaladas en las espaldas a los funcionarios y porque motivo.



También he leído un articulo de unos sindicalistas solicitar personal y que haría falta unos 85 funcionarios para cubrir unos servicios y que el ciudadano se sienta seguro en la ciudad.



En el 2017 te van hacer falta 200 y haber como los traes de la Península a Ceuta, donde no son bien recibidos y menos si tienen que pagar por trabajar en la Ciudad y separados de sus Familias, por unas Leyes que dictaminan unos Dictadores.



Lea esta RESOLUCION Compañero , la residencia habitual se considera efectos tributarios, donde el contribuyente permanezca mayor numero de días del periodo impositivo y sigue y dice :RESIDENCIA REAL,EFECTIVA Y CONTINUADA EN CEUTA y vuelve a meter la pata y dice: FACTURAS DE CONSUMO REALIZADOS EN TIENDAS Y LOCALES, CON TARJETA DE CREDITO O EN EFECTIVO, CUENTAS BANCARIAS, CAJEROS AUTOMATICOS Y CERTIFICADOS DE LAS NAVIERAS, o mejor esto: PODIA HABER APORTADO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, QUE LE SITUE EN ESTA CIUDAD DE UNA MANERA PERMANENTE.



Me da la razón y me dice que soy residente, puesto que trabajo en Ceuta y permanezco el mayor numero de días del periodo impositivo, entonces que soy aritméticos RESIDENTE O RESISTENTE, por aguantar tantas injusticias, hacerme una declaración paralela, porque percibo mis haberes por Ceuta y no me llames DEFRAUDADOR llámame mejor INDUBITADO, como dice la CECE, lo verdadero que no admite DUDAS y me ahorro la sanción y los intereses



Pues bien ya tenéis plazas para los que sean Endógenos y quieran venir a dar la cara.



También quiero decir a todos los Organismos que ustedes siguen cobrando por todos nosotros del Gobierno Central porque constamos como residentes en Ceuta, además de lo que ya pagamos de IRPF, anual.



Que no quede todas estas INJUSTICIAS en el OLVIDO, demostraremos que la Ciudad de Ceuta funciona porque no somos Endógenos pero si ESPAÑOLES.